Friedrichshafen Grundschüler bedanken sich für 14 unfallfreie Jahre

Der Seniorenlotsen-Dienst von Ehrenamtlichen im Friedrichshafener Ortsteil Ailingen bringt Grundschüler sicher über die Straße.

Dank ihnen können Eltern in Ailingen ihre Kinder beruhigt auf den Schulweg schicken: Die Seniorenlotsen feiern zum Ende ihres Dienstes für dieses Schuljahr. Zum Dank – die Lotsen sind seit 14 Jahren aktiv – gab es von Sarah Fesca, Rektorin der Grundschule Ailingen, am Dienstag die jährliche "Danke schön"-Kaffeerunde im Lehrerzimmer.

Am Kreisverkehr in Ailingen stehen die Seniorenlotsen sechs Wochen während eines Schuljahrs am Straßenrand und helfen Schulkindern über die Straße. Es gibt dafür einen Einsatzplan, damit morgens und mittags für 40 Minuten Lotsen vor Ort sind. Von den 14 aktiven Ehrenamtlichen sind neun von Anfang an dabei, darunter Siegfried Pyplatz, der treu geblieben ist, obwohl er nicht mehr in Ailingen wohnt. "Wir bekommen wirklich so viel positive Rückmeldungen von den Kindern", erzählt er. Ob es da auch Ausnahmen gebe: "Sehr wenige, aber morgens um 8 schlafen die halt noch." Auch Lotse Karl Rauch sagt: "Einige Autofahrer halten sogar an und sagen: Toll, dass ihr da steht. Es bringt viel, die meisten fahren schon langsam, wenn sie uns sehen."

Was Rauch in den vergangenen Jahren aufgefallen ist, ist dass immer weniger Kinder zur Schule gehen und viele mit dem Auto gebracht werden. Danke sagen die Kinder im Lehrerzimmer mit kleinen Geschenken und dem neu gegründeten Chor der Erst- und Zweitklässler unter der Leitung von Musiklehrerin Brigitte Markhart.

"Mit euerer Hilfe dürfen wir sicher zur Schule gehen. Das nächste Lied ist nur für euch", sagt Grundschüler Justus. Auch Ortsvorsteher Georg Schellinger ist beim Kaffeetreff dabei und sagt begeistert, wenn er aus seinem Büro auf den Kreisverkehr schaue und die Lotsen am Werk sehe – das sei einfach ein tolles Gefühl und nicht selbstverständlich.

Harald Müller vom Polizeipräsidium Konstanz lobt: "Sie gehören mittlerweile zum Ortsbild von Ailingen dazu." Ein solcher Lotsen-Dienst sei im Bereich des Präsidiums einzigartig. 1260 Stunden reiner Lotsen-Dienst hätten die Ehrenamtlichen inzwischen geleistet, sagt Angelika Drießen, Sprecherin des Arbeitskreises Familie.