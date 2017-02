Der Technische Ausschuss sprach sich am Dienstagabend einstimmig für die Pläne der Freiwilligen Feuerwehr Fischbach aus.

Diese will ihr Feuerwehrhaus am Standort Eisenbahnstraße erweitern und einen weiteren Stellplatz für ein Feuerwehrauto schaffen. Für die Erweiterungsmaßnahmen muss nun der vorhandene Bebauungsplan für das schmale Gelände, das direkt an die Bahngleise grenzt, geändert werden. Die Entscheidung darüber trifft der Gemeinderat am 13. Februar.