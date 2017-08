Friedrichshafen Großprojekt Landshut: Das meinen Friedrichshafener

Der SÜDKURIER hat einige Passanten in Friedrichshafen zur Landshut befragt. Einige sehen das Dornier-Museum als falschen Standort für das Flugzeug. Andere freuen sich darauf, den Lufthansa-Jet zu besichtigen.

Seitdem bekannt ist, dass die Landshut nach Friedrichshafen ins Dornier-Museum kommt, ist der Lufthansa-Jet großes Gesprächsthema und beschäftigt nicht nur die Häfler Lokalpolitik, sondern auch die Einwohner der Zeppelinstadt. Der SÜDKURIER hat in einer nicht-repräsentativen Umfrage Bürger und Besucher der Zeppelinstadt gefragt, was sie von dem baldigen Neuzugang im Dornier-Museum halten.

Die Häflerin Isabella Jauch (22 Jahre) freut sich, dass das bekannte Flugzeug bald im Dornier-Museum zu sehen ist. "Es ist ein Stück Geschichte, das zu uns an den Bodensee kommt. Da können wir stolz drauf sein, dass Friedrichshafen ausgewählt wurde", sagt die Jettenhausenerin. Ihrer Meinung nach bereichert die Landshut die Ausstellung im Dornier-Museum. "Wenn es soweit ist, dann gehe ich das Flugzeug auch anschauen", kündigt die 22-Jährige an. Ebenfalls einen Blick auf die Landshut werfen wird Mihad Saglam. Die 19-Jährige weiß aber auch, dass der Umzug und die Restauration des schrottreifen Flugzeugs Steuergelder kosten. "Klar sind damit auch Kosten verbunden, aber momentan überwiegt einfach die Freude", sagt Saglam. Den Großteil der Kosten solle, so die Häflerin, die Stadt übernehmen.

Weniger Begeisterung für das Lufthansa-Wrack zeigt Ingeborg Cleisst (72 Jahre): "Ich finde das absolut nicht gut. Der Zeitpunkt für dieses Projekt ist viel zu spät. Die Folgekosten sind zu groß, man weiß nicht, was an dem Flugzeug noch alles gemacht werden muss." Für die 72-Jährige gehört das Flugzeug eher nach Landshut – "vom Namen her". Friedrichshafen hält sie für einen ungeeigneten Standort. Es ziehe die falschen Touristen an, diejenigen, für die es in Friedrichshafen dann eine Art Wallfahrtsort ist. "Das Flugzeug ist zwar nur noch Schrott, interessieren tut es mich aber schon", sagt die Häflerin. Der Häfler Hans Keckeisen sieht im Dornier-Museum und der Landshut "zwei verschiedene Paar Schuhe". Der 64-Jährige findet den alten Lufthansa-Jet für das Museum unpassend. Dieser Meinung stimmt Christian Bertels zu: "Das Flugzeug ist hier einfach total deplatziert. Wir haben ja eigentlich auch keinen Platz." Besser sei es im Deutschen-Museum in München statt im Dornier-Museum aufgehoben, findet Matthias Eberle. "Die Landshut hat keinen Bezug zu Friedrichshafen. Hier ist sie überflüssig", sagt der Häfler.

Weniger Sorgen um den Standort, dafür aber um die Finanzierung macht sich Paul Dietrich. "Die Kosten für die Rückführung sollte das Land übernehmen. Wenn das Land das Flugzeug will, soll es auch dafür aufkommen. Ich bin gegenüber der Landshut sehr zwiespältig. Friedrichshafen ist eine Stadt des Fliegens. Es gibt Gründe dafür und dagegen, aber letztendlich überwiegt für mich das Positive", sagt der 75-Jährige.

Doch einige Passanten zeigen auch keinerlei Interesse am Landshut-Projekt. So zum Beispiel Helga Metzler. Sie kommt aus Bregenz und ist mit ihrer Tochter zu Besuch in der Zeppelinstadt. "Man bekommt das ganze Theater ja über die Medien mit. Jeder spricht davon. Ich habe da aber überhaupt keinen Bezug zu. Soll das Flugzeug kommen, oder auch nicht. Extra ins Dornier-Museum nach Friedrichshafen werde ich deswegen nicht fahren", sagt die Rentnerin. Auch Ridvan Güccuk hat keine Meinung zur Landshut. "Da mir die Landshut weder Vorteile noch Nachteile bringt, bin ich gegenüber dem Flugzeug eigentlich ganz neutral eingestellt", sagt der 28-Jährige. Er fragt sich lediglich, ob das, was in Umzug und Restauration fließen soll, nicht sinnvoller investiert werden könne. "Wenn das Wrack 40 Jahre lang keinen Menschen interessiert hat, könnte man das Geld auch für das Gemeinwohl ausgeben", findet Güccuk.

Anna Neumann erinnert sich an die alten Zeiten. "Ich habe die Entführung als Teenager im Fernsehen verfolgt und weiß nicht, ob ich mich darüber freue, dass die Landshut kommt. Die Passagiere mussten leiden", so die 54-Jährige.