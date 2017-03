Friedrichshafen Großes Interesse an Kaminbaustelle der MTU

Großes Interesse an Kaminbaustelle der MTU

MTU investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Pilotanlage im Werk 2. Mitglieder der Fischbacher Runde und Anwohner informieren sich über die neue Abgasreinigung.

Friedrichshafen – Das Leitungsteam und etliche Mitglieder der Fischbacher Runde sowie einige Anwohner nutzten die Einladung der MTU, um sich im Werk 2 in Manzell über die Fortschritte beim Bau des Abgassammelkamins und der Anlage zur Abgasnachbehandlung zu informieren. Beides soll dazu beitragen, dass in Zukunft kein schwarzer Rauch mehr aus den Kaminen der Prüfstände aufsteigt.

Über diesen schwarzen Rauch aus Prüfstandskaminen haben sich seit 2012 Anwohner beschwert, die nördlich des Werks wohnen. Erhöhter Rußausstoß entstehe nur bei einem kleinen Bruchteil, weniger als einem Prozent des Prüfstandsbetriebs, erklärte Steffen Frank, Leiter der zentralen Projektplanung. Nämlich dann, wenn große Aggregate mit bis zu 10 000 Kilowatt Leistung unter extremen Bedingungen getestet werden. Solche Motoren werden für sicherheitskritische Anwendungen eingesetzt, etwa als Notstromaggregate für Kernkraftwerke oder Krankenhäuser. "Sie müssen im Ernstfall innerhalb von zehn Sekunden 100 Prozent der Nennleistung erbringen", beschreibt Steffen Frank die Anforderungen an solche Motoren. Davon, dass die Aggregate diese Anforderungen erfüllen, wollen sich MTU-Kunden auch unter echten Bedingungen überzeugen. Beim extrem schnellen Start im Notfall ist die Verbrennung unsauber und es entsteht viel Ruß. Von den 20 Prüfständen im Werk 2 sind vier für solche großen Stromaggregate ausgelegt.

"Die Rußwolken haben für Unmut gesorgt", sagte im März 2013 der damalige Geschäftsführer der MTU Friedrichshafen Ulrich Dohle. "Auch wenn wir keine Grenzwerte verletzen, wollen wir uns dem Problem stellen und als guter Nachbar und verantwortungsbewusstes Unternehmen handeln." Die Bemühungen der MTU, eine fertige technische Lösung auf dem Markt zu finden, waren bis heute nicht von Erfolg gekrönt: 20 potenzielle Lieferanten habe man gefragt, acht davon im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mit der Universität Rostock evaluiert und zwei davon als qualifiziert befunden, erklärte Frank und fügte hinzu: "Wir betreten hier technologisches Neuland, aber wir halten uns an das, was wir versprochen haben." Das Unternehmen gibt für das Pilotprojekt einen zweistelligen Millionenbetrag aus.

Steffen Frank führte die Besuchergruppe zu einem Prüfstand und erklärte, dass auch dort bauliche Veränderungen notwendig sind, um den Prüfstand an die neue Anlage anzuschließen. Für den Bau der Anlage wurde auf dem Gelände durch Umzug des Holzlagers und des Prüfgaslagers Platz geschaffen. Auch das Fundament für den neuen Sammelkamin, der 49 Meter hoch werden soll, konnten die Besucher bereits in Augenschein nehmen. Daneben werden gerade die Stützen für die Wände des Gebäudes gebaut, das die Abgasreinigungsanlage aufnehmen soll. Diese werde nach dem gleichen Prinzip wie ein Partikelfilter bei einem Dieselmotor in einem Auto funktionieren, erklärt Henner Wolf, der für Qualitätsmanagement und Umweltschutz bei MTU zuständig ist. Er fügt hinzu: "Wir hoffen, dass der Filter die Wirkung zeigen wird, die unsere Lieferanten versprechen und für die wir sehr viel Geld investiert haben."

Der Zeitplan