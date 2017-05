Friedrichshafen Großer Unmut in Kluftern: Volksbank schließt Filiale vor Ort

Volksbank Überlingen schließt Filiale vor Ort. Insbesondere Ältere bedauern die Einsparung.

Ein Verlust an Lebensqualität, ein weiterer Abbau der Infrastruktur in kleineren Orten, einfach nur schade: So urteilen viele Klufterner über die geplante Schließung der Volksbank-Filiale an der Markdorfer Straße 91. Sie ist eine von fünf Filialen, die die Volksbank Überlingen aus ökonomischen Gründen aufgibt.

"Wir haben immer wieder Kunden, die nicht genügend Kleingeld haben. Die laufen dann schnell rüber", sagt Patrizia Niederhofer, die in einer Bäckerei arbeitet. Mit EC-Karte können ihre Kunden nicht bezahlen. Auch der Metzger am Ort nimmt nur Bargeld. Das müssen die Kunden jetzt woanders herholen. "Das ist vor allem für die älteren Leute ein Problem", sagt Renate Schober. Das sehen auch die Angestellten in der Apotheke so.

"Für Ältere hat es eine besondere Bedeutung, ihre Sachen vor Ort erledigen zu können", sagt eine von ihnen. Viele ältere Menschen nutzen kein Internet-Banking, sondern gehen für Überweisungen, Daueraufträge und Kontoauszüge immer noch zur Bank. "Für die älteren Herrschaften hätte man wenigstens einen Selbstbedienungsautomaten hinstellen können", sagt Michael Obergasser.

Auch Christoph Barbknecht, dessen Familie den Nahkauf-Laden vor Ort betreibt, hat die kurzen Wege zur Bank geschätzt. "Ich hatte immer einen persönlichen Ansprechpartner. Da ließ sich alles sehr schnell und unkompliziert regeln", sagt er. Jetzt werde es auch bei der Volksbank zugehen wie bei anderen Banken. "Mir wird der persönliche Kontakt fehlen", sagt ein Fußgänger, der an der Filiale vorbeikommt. "Da werde ich mir eine andere Bank suchen müssen – aber welche?" Eine weitere Bankfiliale gibt es in Kluftern nicht, lediglich einen Geldautomaten eines anderen Instituts.

Der werde irgendwann ebenfalls verschwinden, fürchten einige – und fragen, was als Nächstes kommt. "Es ist schlimm, wenn an kleineren Orten immer weiter abgebaut wird", sagt Nadege Jacoulat.

Ortsvorsteher Michael Nachbaur war schon vorher über die Pläne der Bank informiert. Begeistert ist er nicht. "Wir haben eine gute Infrastruktur mit Lebensmittelladen, Bäckereien, Metzger, Schule, Kindergarten, Ärzten und Apotheke. Da wäre eine Bankfiliale schon super", sagt er. Er versteht die Gründe, die die Bank ihm genannt hat: Umsätze und Geschäftstätigkeiten hätten stark abgenommen. Aber wenigstens einen Bankautomaten würde er sich wünschen. Er wird das Thema im Ortschaftsrat einbringen.