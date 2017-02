Friedrichshafen-Fischbach Großer Sportfreund feiert 90. Geburtstag

Horst Halm, ein Macher beim TSV Fischbach, hat den Verein wesentlich geprägt.

Neben dem 1987 verstorbenen legendären Fritz Karcher und dem ebenfalls verstorbenen Präsidenten Albert Müller gehörte Horst Halm in den vergangenen Jahrzehnten zu den prägenden Gestalten im TSV Fischbach. Dies geht aus einer Mitteilung aus dem Verein hervor. Halm hat dort lange Zeit Verantwortung getragen, weit mehr als 40 Jahre als Übungsleiter und beinahe 20 Jahre als Chef der großen Leichtathletikabteilung. Die war in den besten Jahren über 1000 Mitglieder stark und stellte die Mehrheit im TSV.

1980 hatte Halm die Abteilung vom Gründer Fritz Karcher unternommen. Beide zeichnete Weitsicht, Begeisterung und Durchsetzungsvermögen aus. Unterschiedlich war allerdings die „Handschrift“. Karchers scharfe, manchmal auch verletzende Kanten waren Halm fremd und deshalb fühlte man sich wohl in der großen Abteilung mit einem sensationell vielseitigen Sportangebot.Sie war Geburtshelferin heute eigenständiger Abteilungen wie Karate und Tennis und hegte auch den Handballsport, mit einer großartigen weiblichen Jugend, aus der unter anderem Nationalspielerin Kerstin Wohlbold hervorging.

Repräsentative Aufgaben waren Halms Sache nicht. Viel lieber arbeitete er im Hintergrund und und packte selbst an. Diese Eigenschaft trug während seiner Führung zur familiären Atmosphäre in der Abteilung und den einzelnen Gruppen bei. In seine Amtszeit fallen die besten Jahre der Fischbacher Abendsportfeste und neun Triathlons – Fischbach war in Deutschland einer der ersten Veranstalter überhaupt. Legendäre Herbstbälle im GZH hat Halm mit seinem Team vorbereitet und auf die Beine gestellt und das Fischbacher Nikolaus- und Seehasentheater war ebenfalls eine Halm-Erfindung und Familien-Story.

Weit mehr als 30 Märchenaufführungen hat Horst Halm zusammen mit seiner Frau Gerlinde auf die Bühne gebracht. Berühmt waren die von ihr meisterhaft geschneiderten Kostüme und tollen Kulissen. Das Theater war generationenübergreifend: Mädchen haben manchmal die gleichen Rollen in den gleichen Kostümen gespielt wie ihre Mütter.

Alle „Ehrenkäsigkeit“ war Horst Halm fremd, trotzdem blieben Ehrungen nicht aus. Im Jahr 2000 erhielt er als dritter TSV-ler nach Fritz Karcher (1981) und Albert Müller (1986) den Sport-Ehrenbrief der Stadt Friedrichshafen. Vor zwei Jahren wurde er Ehrenmitglied beim TSV. Leider waren die letzten Jahre nicht mehr von der bis dahin scheinbar unverwüstlichen Gesundheit geprägt. Drei große Operationen musste der Jubilar verkraften. Trotzdem lässt er sich seinen täglichen Spaziergang nicht nehmen und interessiert sich weiter für Sport und Vereinsleben. Anlässlich Halms Ehrentag gratulierten drei ebenfalls sportlich infizierte Kinder (Doris, Birgit und Micha), vier Enkel und drei Urenkel sowie zahlreiche Weggefährten, Halms ehemalige Sportgruppe und TSV-Präsident Franz Schmid.