Friedrichshafen Großer Autokran hievt Klangschiff für Reparaturen vom See

Großer Autokran hievt Klangschiff für Reparaturen vom See

Die Sanierungsarbeiten am Klangschiff vor der Häfler Uferpromenade werden fortgesetzt. Die Stadt teilt mit, bei steigendem Wasserstand sei jetzt der "Bühnenboden" instand gesetzt worden.

Am Montag wurden zwischen 7.45 und 11.30 Uhr an der Uferpromenade mithilfe eines Autokrans die schweren Aufbauten entfernt und für den Transport vorbereitet. Die Skulptur wird in die Schlosserei Herrmann nach Wangen im Allgäu gebracht. "Da werden die Teile aufgearbeitet, restauriert und dann wieder montiert", erklärte Junior-Chef David Herrmann.