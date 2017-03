Friedrichstraße Große Tiefgarage für neues Allmannsweiler Quartier

Das Großprojekt der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in Allmannsweiler ist einen Schritt weiter: Der Technische Ausschuss (TA) hat den Entwurfsbeschluss des Bebauungsplans Allmannsweiler Südost abgesegnet. Es sind große Tiefgaragen mit 142 Stellplätzen vorgesehen.

In dem Areal zwischen Eintracht-, Wittenwiesen- und Neulandstraße sollen vier alte Häuser abgerissen werden. In zwölf neuen Gebäuden werden 120 bis 160 neue Wohnungen im preisgünstigen und sozial geförderten Segment entstehen. Ein Großteil des Quartiers wird mit Tiefgaragenstellplätze unterbaut – zu viele aus Sicht von Gerhard Leiprecht (Grüne). Doch sein Antrag auf eine Reduzierung wurde abgelehnt. Der Vorsitzende des Allmannsweilers Bürgerforums, Georg Behrendt, hatte zuvor für ausreichend Stellplätze geworben. Für Wohnungen bis 65 Quadratmeter sind rechnerisch laut Klaus Sauter, Leiter des Stadtplanungsamts, 1,5 Stellplätze vorgesehen, für Wohnungen über 100 Quadratmeter zwei Stellplätze. Regine Ankermann (Grüne) plädierte für "möglichst wenig oberirdische Stellplätze". Ein Mindestmaß müsse man schon vorsehen, so Sauter, aber im Grundsatz gab er ihr Recht: "Wir wollen möglichst wenig Blech oben". Nach Auskunft von SWG-Geschäftsführer Paul Stampfer sind 142 Tiefgaragenstellplätze geplant, auch behindertengerechte. Es gebe auch Überlegungen für ein oder zwei Car-Sharing-Stellplätze. Die Wohnungen selbst sollen barrierefrei gestaltet werden, auch behindertengerechte Wohnungen werde es geben. Zwei große Gebäude entlang der Messestraße – 41 und 43 Meter lang – bezeichnete Heinz Tautkus als "bewohnbare Lärmschutzwände" – hier müssen Schallschutzmaßnahmen getroffen werden. Tautkus schlug eine Wandbegrünung vor.

Erster Bürgermeister Stefan Köhler rechnet damit, dass der Satzungsbeschluss in der zweiten Jahreshälfte 2017 erfolgen kann. Das SWG-Projekt Allmannsweiler Südost gilt als mustergültig, was die Bürgerbeteiligung angeht. In einem Workshop-Verfahren waren die Bewohner mit ihrem Bürgerforum in die Planung einbezogen.