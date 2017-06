Friedrichshafen Große Bühne für die vielen Talente vom Karl-Maybach-Gymnasium

Beim Schülerkulturabend des Karl-Maybach-Gymnasiums genießen Zuschauer vier Stunden voller Musik, Tanz, Comedy und mehr.

Der größte Lacher ist ungeplant: Nachdem Justin Bauer-Chen ein luftig perlendes „Rondo alla Turca“ von Mozart gespielt hat, fragen die Moderatoren Philipp Moore und Sedat Hatip: „Wieso heißt das türkisch?“ Justin trocken: „Mozart war Türke!“ Der Saal tobt. Gelächter ernten auch Nina Lochbühler, Sara Jakic und Joely Abreu Henderson für Gasthaus-Pointen: „Geben Sie mir das Beschwerdebuch“ wird mit den Worten „Bedaure, das ist voll“ bedacht. „Dann geben Sie mir den Wirt!“, folgt ein weiterer Anlauf. „Bedaure, der ist auch voll.“ Mika Wolf beendet seinen Versuch zur Ehrenrettung des Schweins mit einer Liebeserklärung: „Dein zarter Rüssel, doch so kräftig, der stupst mich an und das sehr heftig.“

Der Schülerkulturabend des Karl-Maybach-Gymnasiums liegt von Planung bis Danksagung in den Händen der Schüler. Die machen dieses Jahr daraus eine Nacht: Vier Stunden lang bieten sie Musik, Tanz, Comedy und mehr. Vier Bands sind dabei: Peter Haas muss seine Big Band kaum noch dirigieren, so gut eingespielt ist sie. Klassiker wie „New York“ oder „Saturday September“ werfen sie knackig und punktgenau in den Raum. Entspannt gibt die Lehrerband „City of New Orleans“ oder begleitet Renate Schulz, die aus „Nine to Five“ reine Vokalartistik macht. Konkurrenz macht ihnen die Band aus Mattis Mellar und Luka, Milan und Maja Knesevic. Obwohl die Jüngste noch zur Grundschule geht, rocken sie Beatles-Songs wie die Großen. Schließlich interpretiert die Abi-Band „Wonderwall“ mit einer singenden Kursstufe zwei. Auch das KMG-Orchester geht fast als Band durch: Per Drehbühne fahren sie fertig aufgebaut ein. Ohne Dirigentin Verena Witzig schleichen sie auf Samtpfoten durch den „Pink Panther“, lassen Geigen lyrisch „Moonriver“ singen und Celli und Bratschen bei der Titelmelodie zu „Peter Gunn“ loslegen.

Den Anfang macht Kincsö Szabo mit zackigem Karate. Der Alltagsheld des Gedichts von Lennart Schuster würde ihr ausweichen: „Einige würden lieber sterben als ein Alltagsheld zu sein: für die Wahrheit zu groß, für das Leben zu klein.“ Wahre Helden sind sicher die, die sich allein mit ihrem Instrument auf die Bühne trauen. Ganz versunken in ihr Klavierspiel wirkt Vera Beate Grela beim Filmmusik-Mix – wie von weit her schwebt die „Star Wars Melodie“ ein, unheimlich dunkel ist „Doctor Who“. Mit „Libertango“ zwischen Fingerfertigkeit und Melancholie begeistert Jenny Zipprick auf dem Akkordeon. Tabea Kuhlmann beginnt auf dem Cello „Solace in Darkness“ in dunkler Klage. Als sich ein immer feuriger wirbelnder Reigen entspinnt, beginnt sie zu lächeln, bis sie den Kopf zurückwirft und lacht. Dabei gibt sie nicht nur eine irische Fiddle, sondern per Doppelgriff eine ganze Folkgruppe, mit pizzicati der linken Hand als Rhythmus-Instrument. Auch Tanz ist im Programm: Zu Ellie Gouldings „Burn“ mischt Valentina Deding Ballett und Ausdruck, „Brok’N Beat“ präsentiert gut gelaunten Hip-Hop, Viola Urbach, Alexia Garanin, Esma und Nisa Toprak haben sich die Schritte zu „The Ocean“ selbst ausgedacht. Ein Höhepunkt ist der Auftritt von Sophie und Marie Wensel: Perfekt abgestimmt bis in Finger- und Fußspitzen präsentieren sie Contemporary Dance auf höchstem Niveau, als sei Schwerkraft überbewertet und die Wirbelsäule aus Gummi.

Der MIO-Chor, geleitet von Esther Meuth-Binder, lässt auf inniges „Salve Regina“ ein zwischen sanften und kernigen Tönen wechselndes „I will follow him“ folgen. Renate Schulz’ Unterstufenchor bereitet mit „Je vole“ von Michel Sardou die Eltern auf das Schlimmste vor: „Je vous aime mais je vole“ – ich liebe euch, aber ich fliege, mit kindlich klaren Stimmen, aber deutlich und sehr ernst gemeint. Allein am Mikro steigert sich Alicia Baklava in „Grenade“ vom geschluchzten Anfang zu Auflehnung. Ganz auf ihre starke Stimme verlässt sich Jasmin Trautmann mit „Almost lover“, Sara Jakic und Rayen Kiroglu berühren durch gesungenes Miteinander. Greta Hartleb legt zu „Colors of the Wind“ eine perfekte Bühnenshow hin, inklusive eigens geschneidertem Kleid.