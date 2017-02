Friedrichshafen Grippewelle erfasst Friedrichshafen  mehr Krankheitsfälle als 2016

Die Menschen in Friedrichshafen erkranken vermehrt an Grippe. Durch die Infektion leiden die Betroffenen an einem massiven Krankheitsgefühl.

Die Häfler haben die Grippe. "Dieses Jahr ist extrem und deutlich zu erkennen, dass es die echte Grippe sein muss", sagt Germar Büngener, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Bodensee. In seiner Praxis in Friedrichshafen hat er vermehrt mit Patienten zu tun, die die Influenza plagt. Sie tritt im Vergleich zu einer Erkältung plötzlich auf und geht mit einem massiven Krankheitsgefühl einher. "Innerhalb von Stunden geht es einem ganz mies", so Büngener. Zuerst hat der Patient nur Kopfschmerzen und fühlt sich sehr schwach, nach ein bis zwei Tagen kommen dann Atemwegsbeschwerden hinzu. Innerhalb von Tagen seien die Patienten gehäuft mit diesem Krankheitsbild zu ihm gekommen, sagt der Mediziner. Durch seinen Posten bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg weiß er, dass auch die Kollegen in der Landeshauptstadt viele Influenza-Patienten behandeln müssen.

Jeden Patienten prüft Büngener nach einigen Tagen zusätzlich auf bakterielle Erkrankungen. Am Krankheitsverlauf zeigt sich, ob sich eventuell eine schwerwiegende "Superinfektion" entwickelt. "Wenn es ihnen nicht besser, oder sogar noch schlechter geht, sollten Patienten nochmals den Arzt aufsuchen", sagt Büngener. Denen, die gesund sind, empfiehlt er, Menschenansammlungen zu vermeiden, und Hygiene-Maßnahmen wie gründliches Händewaschen einzuhalten. Und: "Gesunde können sich auch noch impfen lassen. Nach zwei Wochen haben sie schon den Schutz." Da die Grippe-Saison bis ins Frühjahr dauert, kann sich der Pikser also noch lohnen.

Von einer deutlichen Zunahme der Infekte berichtet ebenfalls Johannes Martin, Allgemeinmediziner in der Gemeinschaftspraxis Ailingen. Aktiv sprechen die Mediziner die Patienten auf die Möglichkeit der Grippe-Impfung an. "Wenn viele geimpft sind, ist die Ausbreitungstendenz gering", begründet Martin. Gefährlich kann die Influenza werden, wenn "Patienten eine Lungenentzündung bekommen". Begleiterkrankungen wie Asthma machen Betroffene anfälliger für Komplikationen. Bei unzähligen Patienten handelt es sich in diesem Winter aber genauso um gewöhnliche Erkältungen. "Wir haben mehr grippale Infekte. Kratzen im Hals, Schnupfen, mal erhöhte Temperatur", beschreibt Martin die Symptome. Generell appelliert er an die Patienten, sich Ruhe zu gönnen. Bei der Grippe hält er einen Krankenstand von mindestens einer Woche für notwendig. Alle sechs bis sieben Jahre kommt es seiner Ansicht nach vermehrt zu Infektionen mit Influenza-Viren. "Wenn sich die Viren mehr verändern als im Vorjahr", sagt Martin, seien weniger Antikörper im Blut der Menschen vorhanden. Antibiotika wirken nicht gegen Grippe-Erkrankungen. Ausschließlich die Symptome können Martin zufolge bei Bedarf behandelt werden.

Zehn Prozent mehr Patienten als 2016