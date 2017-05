Bodenseefestival: Der Jazz- und Soulstar gibt in Friedrichshafen ein umjubeltes Konzert. Dabei entwirft er auch das Bild von den USA als einem Land der Mitmenschlichkeit.

Gregory Porter trägt seine schwarze Sturmhaube und darüber die zum Markenzeichen gewordene Mütze – so tief ins Gesicht gezogen, dass er gerade noch darunter hervorschauen kann. Man könnte ihn für einen Neurotiker halten, dem zur Abschottung nur noch der Mundschutz fehlt, wenn er denn nicht Gregory Porter wäre; der Mann mit dem vollen Bariton, der dem Jazz ein Publikumswunder beschert, wie es seit der Entdeckung von Norah Jones keines mehr gab. Dementsprechend beginnt das Konzert in Friedrichshafen mit Verspätung, weil nachgestuhlt werden musste. Aber jetzt erhebt dieser 1,90 Meter große Bär von einem Mann seine warme Stimme und er singt, auf Englisch, von Mitgefühl und Anteilnahme: "Bringt mich in die Gasse. Bringt mich zu den Geplagten, den Einsamen, die ihren Weg verloren haben". Porter will zu denjenigen, denen die Republikaner gerade die Krankenversicherung streichen – zumindest kann man sich das so übersetzen als deutscher Konzertbesucher, auf den Gregory Porter wie ein Gegenbild zu des USA von Donald Trump wirkt.

Porters Song "Take me to the Alley" erinnert in der Wortwahl ans Neue Testament. Wie in einer Predigt geht es ihm um Hilfe und um Beistand. Seine Stimme hat die nötige Autorität dazu, denn er schickt sie aus den Tiefen nahtlos in metallisch klare Höhen, und dann geht sie wie eine Verkündigung in die Weite, als stünde der Mann nicht mehr auf der Bühne, sondern auf einem Hügel. Gregory Porters Stimme ist die eines Charismatikers, der an vernachlässigte Tugenden appelliert. Es gibt Liveaufnahmen von Bill Withers aus den 70ern, auf denen dieser seine Stimme zum Lichtstrahl machte wie heute Porter, und deutlicher noch als Porter sang Withers vom Schicksal der kleinen Leute.

Der Geist aber ist derselbe, und Gregory Porter hält mit seinen Bezügen zu den politisch und gesellschaftlich engagierten schwarzen Soulsängern der USA nicht hinterm Berg: "Ich wurde vom Klang der Blechbläser getauft", heißt es in seinem Song "On my way to Harlem", "und da drüben spielte Marvin Gaye 'What's going on'".

Gregory Porters Gesang verstrahlt in Friedrichshafen auch in diesen Zeiten einen "Yes we can"-Optimismus, weil sich die Zugkraft seiner Stimme abseits seiner Texte noch verstärkt: wenn er scattet. Ins lospreschende Spiel von Chip Crawford (Klavier), Jahmal Nichols (Kontrabass), Emanuel Harrold (Schlagzeug), Tivon Pennicott (Tenorsaxophon) und Ondrej Pivec (Hammondorgel), denen er großen Freiraum lässt, wirft er energetische Füllsel: "Hey" und "hey now" ruft er hochfahrend, als wären es Rippenstöße gegen die Krankheit der Lethargie.

Porter zeigt sich aber auch ausgiebig als Romantiker. Als einer, der es, wenn er es darauf anlegt, bis in die Stimmtiefe von Barry White schafft. Nur raspelt Porter in seinen Liebesliedern kein Süßholz auf Seidenlaken, sondern er klingelt nachts an der Tür der Frau, die er liebt, aus Angst, sie könnte jemand anderen haben: "Hey Laura, its me". Gregory Porter hält sich mit seinen bisweilen nur zum Klavier gesungenen Lovesongs nicht gerade knapp und kann dabei auch die lyrische Konfektionsware ("Wolfcry") nicht ganz meiden. Durch "The Consequence of love" pulsiert dann aber wieder literweise Herzblut.

Gregory Porter fürchtet nicht, dass man an seinem Format als Künstler zweifelt. Man erkennt es daran, dass er nicht krampfhaft die Fußspuren meidet, die zu seiner Musik hinführen. So reißt er etwa eine Kurzversion von "Papa was a rolling stone" runter. Dieser Soulklassiker lebt vom selben rhythmischen Klatschen, der seinen eigenen treibenden Song "Liquid Spirit" zum Ereignis macht und der in einer ausgiebigen Session zum Höhepunkt des Konzerts wird. Aber was heißt Konzert – zusammen mit dem klatschenden Publikum wird ein außer Rand und Band geratender Gospel-Gottesdienst gefeiert. Mit "Liquid spirit" sind ja auch keine Spirituosen gemeint, sondern Spirituelles.

Und als spirituelles Gut begreift Gregory Porter vor allem seine Musik. Im Song "Musical genocide" wendet er sich daher vehement gegen ihren Ausverkauf an den Markt, und auch dieses Stück macht er zur groovenden Session. In improvisierten Textpassagen zählt er dabei große Schwarze auf, deren Musik ihre Relevanz bewahrt hat: John Coltrane, Sammy Davis Jr., Stevie Wonder, Al Jarreau, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Al Jarreau und andere. Man kann dieses Bekenntnis auch für eine Warnung halten, die Gregory Porter sich selbst gibt. Dass die Message zur Masche werden könnte, ist ihm als Megaseller der Branche jedenfalls bewusst. Nach diesem grundehrlichen Konzert lässt sich eine solche Gefahr aber einstweilen ausschließen.