Satte zweieinhalb Stunden beschert der geerdete Popstar mit seiner großen Band den Fans im ausverkauften Zelt. Er empfindet das Konzert als "eines der schönsten in diesem Sommer".

„Wer hat schon Gregor Meyle als Vorband?“, fragt Jo, der Straßenmusiker, als sich das ausverkaufte große Zelt leert. Dann lacht er und stimmt „Proud Mary“ an. Zweieinhalb Stunden hat Meyle gespielt, eine ganze Stunde mehr als die 90 Minuten, die bei Musikern üblicherweise im Vertrag stehen.

Dass es Meyle nicht in erster Linie ums Geschäft geht, ist bei diesem Konzert aber schon vom ersten Song an klar. Denn wer mit einer neunköpfigen Band auf Tour geht, will nicht möglichst viel Geld verdienen. Meyle will etwas Besonderes bieten und sich wohlfühlen auf der Bühne. Dazu ist er mit Freunden unterwegs, die schon seit zehn Jahren zu ihm halten: „Wenn ich sie mal nicht bezahlen konnte, haben sie umsonst gespielt“, sagt er. Nur den Bläsersatz hat er der Band von „Sing meinen Song“ abgeluchst; der TV-Sendereihe, die ihm 2014 den Durchbruch brachte.

Einer von denen da unten

Jetzt steht er also da oben und ist immer noch wie einer von denen unten vor der Bühne. „Ganz normale Leute“, singt Meyle, „steh’n morgens auf. Ihr Leben lang ist heute und die Arbeit hört nie auf. Ganz normale Leute haben die Welt noch nie geseh'n. Machen nie fette Beute, fallen nie auf durch große Reden.“ Und dann hottet Christian Herzberger an der Fiedel wie in einem irischen Pub, während das ganze Zelt johlt und im Rhythmus klatscht. Um seine Fans so weit zu kriegen, muss Meyle gerade mal acht Minuten auf der Bühne stehen. Aber es ist Gregor Meyle selbst, der am erstauntesten ist, dass ein ganzes Zirkuszelt inzwischen seine Texte mitsingt. Noch vor ein paar Jahren, erzählt er, „hatten wir nicht mal CDs“ und bei Konzerten kamen „30, 40 Leute".

„Heute sind es ein, zwei mehr“, scherzt er, die Hand zufrieden auf dem rundlichen Bauch, einen Hut auf dem Kopf und ein Lächeln im Gesicht. Dass Gregor Meyle immer aussieht, als würde er Urlaub machen, liegt wohl daran, dass er zufrieden ist.

Lieder, die Mut machen

Deshalb wirken seine Lieder auch nicht aufgesetzt, in denen es fast immer darum geht, die Menschen aufzurichten, ihnen Mut zu machen und wieder mal drauf hinzuweisen, was wirklich wichtig ist, wie in „Die Leichtigkeit des Seins“: „Wir haben zuviel Luxusprobleme. Was glücklich macht, weiß jedes Kind“. Überhaupt macht Meyle keinen Unterschied zwischen Kunst und Leben. „Ich glaube an das Gute im Menschen und bin sehr weit damit gekommen“, sagt er sehr spät an diesem Abend; ein Credo wie aus einem seiner Liedtexte. Und wenn dann alles passt, wie im Lied „Ich glaub’, das nennt man Glück“, klingen die Bläsersätze so wohlig wie in einem Easy Listening-Song von Burt Bacharach aus den 60er Jahren.

Gregor Meyle sitzt aber auch der Schalk im Nacken. Sehr perfekt imitiert er unvermittelt das Genuschel von Udo Lindenberg, weil er offenbar nicht anders kann, seitdem „der König“ einmal leibhaftig mit ihm gesprochen hat: „Nach drei Minuten musste ich lachen.“ Außerdem leistet er sich Liebeslieder, die schon fast wie eine Liebeslied-Parodie von Stephan Sulke klingen: „Sag es mir. Baby, bitte sprich mit mir. Sei doch wieder lieb zu mir; und schau mich nicht so an.“ Als er die Männer im Zelt zum Singen dieses Textes auffordert, bleiben sie stumm, die Band spielt alleine weiter – und die Frauen lachen lauthals auf, weil sie ihren Spaß haben an der emotionalen Verkrampftheit ihrer Partner, die sie ja nur zu gut kennen.

„Gregor, ihr seid super!“, ruft jemand auf die Bühne. „Ihr auch!“, gibt Meyle zurück. Zwar hat er sein Lied „Das Beste kommt noch“ im Programm, aber wie es noch besser werden könnte , fragt er sich selbst. Seine Karriere, seine Freunde in der Band, dieses Konzert, das er als „eines der schönsten in diesem Sommer“ bezeichnet: „Was soll denn da noch passieren? Es ist alles perfekt.“ Der letzte, der das beim Kulturufer so empfunden und ausgesprochen hat, war Joris, im vergangenen Jahr. Auch er gab ein Konzert, das kein Ende nehmen wollte.

Die Kunst des Machbaren

Dass es mal was werden würde mit der Karriere, will Meyle immer gewusst haben: „Grönemeyer, Reinhard Mey – die haben ja auch ein ‚ey’ im Namen.“ Und dann drückt er wieder mal auf die Tube, verbindet den Drive von Joris mit einem Text zwischen Optimismus und Schicksalsergebenheit: „Zeit heilt die Wunden und Wasser wäscht rein. Dein Herz wird dich lenken und gut zu dir sein. Und du stehst, du stehst bis du fällst.“ Das könnte auch von Philipp Poisel stammen. Aber ob nun Poisel, Joris oder Gregor Meyle: was die junge Generation deutscher Popstars verbindet, ist ein Streben nach Glück, das realistisch bleibt. Das kann man als Mittelstandspop diffamieren, der es sich eingerichtet hat. Man kann es aber auch mit Fatih Cevikkollu betrachten. Der Kabarettist verriet beim Kulturufer vor wenigen Tagen das Geheimnis eines glücklichen Lebens: „Arbeite mit dem, was da ist. Mehr gibt es nämlich nicht.“