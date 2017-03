Friedrichshafen Gregor Meyle und Yvonne Catterfeld beim Kulturufer

Mit fünf Veranstaltungen geht das Kulturbüro Friedrichshafen ab heute in den Vorverkauf für das Kulturufer 2017, das vom 28. Juli bis 6. August die Uferanlagen in Friedrichshafen mit seinen Zelt- und Straßenveranstaltungen belebt.

Für fünf Zelt-Veranstaltungen gibt es ab sofort Karten im Vorverkauf.

Blood, Sweat & Tears, die legendäre Jazzrock-Formation, kommt am Samstag, 29. Juli, ins große Zelt. Eine neue Besetzung der 1967 gegründeten Band, die für eine einzigartige Mischung aus Blues, Rock und Jazz steht, hat dem klangvollen Namen der Gruppe ein fulminantes Comeback beschert. Mit dabei sind neue Werke, aber auch viele Mega-Hits der früheren Jahre.

Gregor Meyle bringt am Montag, 31. Juli, „Die Leichtigkeit des Seins“ mit seiner Band auf die Kulturufer-Bühne. Der sympathische Singer-Songwriter mit Hut, Brille und Bart, der sich ausverkaufter Konzerte, goldener Schallplatten und weiterer Auszeichnungen erfreuen kann, hat in seinen neuen Songs die Eindrücke eines Südseeurlaubs aufgegriffen.

Seit 2008 tritt er im Staatlichen Hofbräuhaus beim traditionellen Maibockanstich als Festredner auf, seit 2011 spielt er einen satirischen Jahresrückblick „Rückspiegel“, der vom Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird, er hat seine eigene Kabarett-Sendung „Asül für alle“: Django Asül, überzeugter Niederbayer und Kabarettist. Aktuell ist er mit seinem Programm „Letzte Patrone“ unterwegs, das er am Mittwoch, 2. August beim Kulturufer präsentiert: politisch und pointenreich.

Vier Jahre lang haben ihre Fans warten müssen, jetzt ist Yvonne Catterfeld mit einem neuen Album zurück auf der Bühne – mit überwältigender Resonanz! In ihrem siebten Studioalbum begibt sich Yvonne Catterfeld auf ungewohntes Terrain. Die eingängigen und zugleich tiefgründigen Songs überzeugen durch einen neuen, urbanen Sound. Aus „Guten Morgen Freiheit“ singt die charismatische Sängerin am Donnerstag, 3. August auf dem Kulturufer.

In der Schweiz ist der kreative Vollblutmusiker Seven schon lange ein großer Star. Hierzulande kennt man den Soul- und R&B-Musiker spätestens seit seinem eindrücklichen Auftritt bei der TV Show „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ von Gastgeber Xavier Naidoo. Beim Kulturufer erwartet das Publikum am Samstag, 5. August ein mitreißender und energiegeladener Abend mit Funk und Soul und Ausflüge in Pop und Rock.

Karten gibt es unter ticket.suedkurier.de sowie unter Telefon 08 00/9 99 17 77.