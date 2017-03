Friedrichshafen Greenpeace informiert und befragt Passanten in der Friedrichshafener Innenstadt

Greenpeace Friedrichshafen beteiligte sich am Samstag an der bundesweiten Aktion \"Städte wollen atmen\" mit einem Stand in der Wilhelmstraße und sammelte in der Innenstadt dabei Ideen für eine Verkehrswende in der Zeppelinstadt.

Ein Schwerpunkt war die Luftverschmutzung durch Dieselabgase von älteren Autos. "Im Januar wurde der Grenzwert für Stickoxide (NO 2 ) an der Messstelle in der Maybachstraße zehn Mal überschritten", berichtete Tabea Briegel, Sprecherin der Häfler Greenpeace-Gruppe, zu dem Thema: "Die Luft am Bodensee ist nicht so gut, wie man denkt." Zum anderen konnten die Passanten bewerten und selbst Vorschläge machen, worauf sie bei einer Verkehrswende besonders Augenmerk legen würden. Michael Wlaka, Koordinator der Häfler Greenpeace-Gruppe, betrachtet dies auch als einen Beitrag zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

Tabea Briegel sieht als mögliche Maßnahmen für eine Verkehrswende die Einführung der Vorfahrt für Fahrradfahrer und Fußgänger, mehr autofreie Zonen in der Stadt, beispielsweise für die Friedrichstraße, und ein allgemein herabgesetztes Tempo auf den Straßen. Parallel dazu müsse die Elektro-Mobilisierung gefördert, der öffentliche Personennahverkehr in Städten kostenlos sowie die Möglichkeiten von Carsharing, Mitfahrgelegenheiten und sparsameren, umweltfreundlicheren Autos genutzt werden. Politisch ganz aktuell ist dabei die Forderung nach der Einführung der blauen Plakette für Diesel-Pkws in Städten, da Stickoxide das Risiko von Asthma und Herz-Kreislauferkrankungen fördern. Laut der Europäischen Umweltagentur führt dies zu 10 000 vorzeitigen Todesfällen jährlich in Deutschland.

Die Passanten konnten Favoriten auf einem Plakat "Für bessere Luft in FN wünsche ich mir..." wählen. Am besten kamen dabei "Mut zu autofreien Zonen", "Räume für Menschen, nicht für Autos" und "kostenloser Nahverkehr in die Innenstadt" an. Aber auch eigene Ideen konnten die Passanten in der Häfler Fußgängerzone formulieren, wie beispielsweise "Elektrofahrzeuge subventionieren".