GZH-Geschäftsführer Matthias Klingler lädt zu Picknick-Konzerten vor Traumkulisse ein. Vom 21. bis 23. Juli spielen das Stadtorchester, das New Jazzport Orchestra und auch ein Matinee-Konzert mit klassischer Musik und Tanz wird es geben.

Matthias Klingler schaut zum Seeufer. Hier, vor dem GZH, wird nächste Woche zum ersten Mal eine Seebühne aufgebaut. Mit 144 Quadratmetern Fläche wird diese „Sommerinsel“ eher übersichtliche Ausmaße haben. Aber es ist ein Anfang gesetzt, und die Idee dazu stammt von Klingler, seit September 2016 Geschäftsführer des Graf-Zeppelin-Hauses. „Man hätte mit der Sommerinsel auch noch ein Jahr warten können“, sagt er, „aber ich wollte das jetzt einfach umsetzen.“ Ein Freund lauter Schnellschüsse ist Klingler jedoch nicht; gerade in Sachen Sommerinsel. Er möchte keine Sensation verkaufen, sondern für das GZH langfristig einen zusätzlichen Spielort etablieren. Deshalb wird es auf der Sommerinsel in ihrem ersten Jahr nur drei Kulturveranstaltungen geben – solche, die ohnehin schon auf dem Kulturkalender des GZH standen.

Am Freitag, 21. Juli, wird auf der Sommerinsel der Verein Jazzport sein Summer Special Konzert geben, mit dem prominenten Trompeter Dusko Goykovich. Am Samstag, 22. Juli, folgt dann das Stadtorchester mit seinem „Summer Winds“-Konzert. Und am Sonntag, 23. Juli um 11 Uhr, gibt es eine Matinee mit dem Klavier- und Tanzduo Aleksandr Shaikin und Tad Ayoshi Kokeguchi. Matthias Klingler hatte keine Mühe, das Stadtorchester, den Verein Jazzport und Kulturbüro-Leiter Winfried Neumann von seiner Idee zu überzeugen. Sie alle ziehen mit, und alle drei Veranstaltungen sind für das Publikum kostenlos. „Das werden Picknickkonzerte, die Leute können ihre Kinder mitbringen und was zu essen“, sagt Klingler. Freilich steht auch die GZH-Gastronomie mit Speisen und Getränken bereit.

Klingler möchte möglichst viele Häfler für die Sommerinsel begeistern und so eine breite Unterstützung in der Bevölkerung finden. „Mir ist wichtig, dass ich auch mit den Anwohnern ein gutes Miteinander pflege“, sagt er. Dass es zu Klagen wegen Lärmbelästigung kommt, fürchtet Klingler nicht. „Wir haben eine schmale Bühne und sie wird sehr offen sein.“ Riesige Lautsprechertürme sind also nicht vorgesehen. „Ich habe Verständnis, dass Anwohner hier kein Festival wie in Wacken wollen, mit zwei Wochen Death Metal“, sagt Klingler im Scherz. „Aber das sind auch nicht meine Pläne.“ Wie diese Pläne sich künftig entwickeln, muss sich zeigen. „Das GZH selbst ist ja kein Veranstalter, sondern ein Veranstaltungsort“, erklärt Klingler. Wenn die Sommerinsel aber ein großes Publikum anzieht, werden die Veranstalter auf die attraktive Open-Air-Location schon aufmerksam werden, glaubt er.

3000 bis 3500 Menschen fasst das Freigelände vor dem GZH, das neben seiner schönen Lage am See weitere Pluspunkte hat: das GZH stellt nicht nur die Bühne, es kann auch die sonstige notwendige Infrastruktur aus eigener Hand stellen – Technik, Verpflegung, Toiletten, bis hin zur Garderobe. Und wenn die Veranstaltung draußen ins Wasser fällt, besteht die Möglichkeit, in den Saal zu wechseln.

Klingler sieht nicht nur Entwicklungsmöglichkeiten für die neue Seebühne, sondern auch für das GZH als Ganzes. „Im Kongress- und Tagungsbereich sind wir wahnsinnig gut aufgestellt. Und im Kulturbereich haben wir im Kulturbüro einen starken Partner. Dadurch haben wir Produktionen von Weltrang hier, die man in einer Stadt dieser Größe normalerweise nicht findet“, sagt Klingler. Noch ausbaufähig sei das GZH aber in Sachen Unterhaltungskultur – der„Pop-Schiene“, dem „Mainstream“. „Manche sagen, das GZH, mit seiner Holz-Ausstattung, sei nur für Klassik nutzbar. Das sehe ich anders. Wieso sollten im GZH keine Clubkonzerte stattfinden?“



Klingler möchte, dass sich die Besucher gern im GZH aufhalten. Hierzu soll das Foyer durch Möblierung in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden, darunter in eine Cafeteria-Zone. „Ich denke auch daran, nach der Vorstellung einen Pianisten im Foyer spielen zu lassen, um die Verweildauer angenehmer zu gestalten. Man muss ja eh warten, bis man aus der Tiefgarage rauskommt.“

Schön wäre es, wenn Frauen in leichten Sommerkleidern im GZH künftig nicht mehr frieren müssten. Immer wieder kommt es zu Klagen wegen kalter Zugluft im Saal. Darauf angesprochen, sagt Klingler: „Mir ist das Problem bekannt. Für die Aufenthaltsqualität ist dieses Thema sehr wichtig.“ Spätestens 2021, wenn das GZH wegen technischer Sanierungen geschlossen bleibt und dabei auch die Lüftungsanlage ausgetauscht wird, wird das Problem hoffentlich beseitigt.

Aber nun kommt erst mal die Seebühne. Matthias Klingler schaut wieder auf den See. „Die Sommerinsel soll was Schönes werden, für die Allgemeinheit. Wenn das aufgeht, weiß ich: Da kann ich weitermachen.“