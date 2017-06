Friedrichshafen Graf-Zeppelin-Haus ein Jahr geschlossen

Das Kultur- und Kongresszentrum von Friedrichshafen wird im Jahr 2021 wegen umfangreicher Sanierungen komplett geschlossen. Unter anderem soll die Tiefgarage runderneuert werden.

Friedrichshafen (dim) Das Graf-Zeppelin-Haus (GZH), gute Stube der Stadt Friedrichshafen, wird 2021 das ganze Jahr geschlossen sein. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen seien die Ursache dafür, informierte Erster Bürgermeister Stefan Köhler gestern Abend die Mitglieder des Gemeinderats. Unter anderem sei es dringend nötig, dass die Tiefgarage des Kultur- und Kongresszentrums komplett saniert werde. Daneben seien Maßnahmen in der Gastronomie wie in den Tagungs- und Veranstaltungsräumen aber auch in Technikbereichen nötig. Bürgermeister Andreas Köster, der direkt für das GZH verantwortlich ist, schilderte dem Gemeinderat, dass geprüft worden sei, das Sanierungspaket aufzuschnüren. Doch eine komplette Sanierung habe sich als sinnvoller herausgestellt, so könne eine Dauerbaustelle vermieden werden, sagte Köhler.

Aufgrund der für den Betrieb des GZH nötigen langfristigen Planung wie auch durch einige europaweit notwendige Ausschreibungen der Arbeiten sei eine ganzjährige Schließung erst 2021 möglich. CDU-Gemeinderätin Magda Krom befürchtete, dass durch eine solche Schließung das GZH Kunden verlieren würde. Matthias Klingler, Chef des GZH, beruhigte sie. Er war sich sicher, dass keine Kunden verloren würden. Vielmehr rechnet er damit, dass es durch das dann neue Haus gelingen würde, neue Kunden zu gewinnen. Auch Bürgermeister Köster versicherte, dass es in Sachen Kundentreue keine Probleme geben werde. Der GZH-Chef wies vor dem Gemeinderat auch darauf hin, dass die Sanierungsprojekte angesichts des Wettbewerbs mit anderen Kultur- und Kongresszentren in der Region dringend nötig seien.

Eine notwendige Sanierung der Lüftungsanlage des GZH hat der Gemeinderat am Montag einstimmig beschlossen. Für deren Sanierung rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Seit mehr als 30 Jahren ist das GZH in Betrieb – 1985 war es eröffnet worden.