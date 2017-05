"Eversmiling Liberty" ist am Mittwoch, 31. März, in St. Columban zu erleben.

Schülerinnen und Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums führen das Rock-Oratorium "Eversmiling Liberty" in der Kirche St. Columban auf – am Mittwoch, 31. März, um 19.30 Uhr. Unter der Leitung von Christian Cöster und Tobias Rädle wird das Chorwerk vom Gemischten Chor des GZG, einer Band sowie den beiden Solisten Lena Ambrosch (Alt) und Paul Frey (Tenor) aufgeführt. Die Band ist besetzt mit Sebastian Pöschko (Schlagzeug), Florian Pöschko (Gitarre) und Alexander Broschek (Bass). Schüler ergänzen den Bläsersatz.

"Eversmiling Liberty" wurde 1990 von den beiden dänischen Komponisten Jens Johansen und Erling Kullberg geschrieben. Der Stoff basiert auf "Judas Maccabäus", einem Oratorium von Georg Friedrich Händel. Die Themen um Fremdherrschaft, Unterdrückung und dem Streben nach Freiheit werden darin musikalisch verarbeitet und mit Rock-, Jazz- und Popelementen ausgestaltet.

Barocke Kompositionstechniken sind mit modernen Rhythmen und Harmonien verbunden. Dabei lehnen sich Johansen und Kullberg bewusst an Händels Musik und Kompositionstechnik an, ohne ihn zu kopieren. Einzig das berühmt gewordene Chorstück „See, the Conquering Hero Comes“, das vor allem als Weihnachtsmelodie Karriere gemacht hat, wird rhythmisch modernisiert in die neue Komposition übernommen.