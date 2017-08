Friedrichshafen Gogol und Mäx beim Kulturufer: Musikakrobaten unterm Zirkusdach

Gogol und Mäx setzen ein Ausrufezeichen zum Schluss den Friedrichshafener Kulturufers. Fazit am Ende: Selten so gelacht!

Was könnte besser am Schluss des diesjährigen Kulturufers stehen als einzigartige Clowns auf der Bühne im Großen Zelt? Braunviolette Jacquardmuster dekorieren die Wände, verbergen Instrumente, schützen als Mütze J. S. Bachs Büste auf dem Klavier und zieren in Form eines Fracks den einen der beiden Künstler auf der Bühne, der sich Gogol nennt. Aber zunächst trägt er ein Exemplar in Schwarz, stolziert pomadisiert über die Bühne und lässt sich von seinem scheinbar tollpatschigen Partner Mäx die Frackschöße über der Klavierbank arrangieren. Dieser trägt viel zu große Schuhe und lässt sein Haar um die Halbglatze wehen. Von den Wänden blicken der junge Mozart und der ältere Bach aus ihren goldenen Bilderrahmen, Brokatquasten und ein Blumenarrangement haben offenbar auch schon ein paar Tage auf dem Buckel.

Gogol gibt den virtuosen Maestro am Klavier, kündigt seine Vorträge stets als "Concerto piano solo" an, was Mäx, den kleinen Mann mit dem verschmitzten Gesichtsausdruck, zu immer neuen Finten veranlasst, um mitspielen zu dürfen. Dazu deckt er die aberwitzigsten Instrumente auf, spielt Blechblasinstrumente in allen Größen, montiert sie um und mittels Schläuchen aneinander, lässt so die Luft in einen Ballon strömen und auf gleichem Wege zurück in eine Melodica münden, eine raffinierte und spaßige Art der musikalischen Energierückgewinnung. Das Publikum kommt aus Lachen, Applaudieren und Staunen nur in der Pause heraus. Ansonsten beeindrucken die beiden musikalischen Meisterkomiker mit ihrem "Concerto humoroso" vom Anfang bis zum Ende.

Als wären die gespielten Kabbeleien und variationsreichen musikalischen Einlagen noch nicht genug, turnen sie in waghalsigen artistischen Einlagen auf einem mehr klapprig als standhaft aussehenden Gerüst herum, balanciert "Madame Gogol" mit rosa Tutu und Schirmchen auf einer Stange zwischen Tuba und Klavier, auf welchem als Höhenausgleich eine Blumenvase aus Glas prima funktioniert. Mäx ist in etwa so biegsam wie eine chinesische Kunstturnerin, wenn er sich hälftig passend in eine Tonne faltet. Sein Gamsbart am Teleskopstab auf dem Sennhut demonstriert seine wahre Größe, wenn er pfiffig mal wieder ein paar Töne von "La Cucaracha" an irgendein Solo serioso Gogols gehängt hat. Sein Klarinettenspiel verrät den Klezmerkönner, und Gogols andalusische Gitarrenmusik ist ebenso kunstfertig wie sein Pianospiel. Auch Mäx ist hingerissen von den spanischen Klängen und noch nie wurde ein Flamenco auf solch großen Füßen getanzt! Mozart, Bach, Schumann, Chopin, Beethoven, Tschaikowsky, Bizets Carmen, Strauss Zarathustra, Schuberts Forelle, Rock 'n' Roll und Hava Nagila, Oh Susanna und der Radetzkymarsch auf der Okarina: Alle Stücke werden durcheinandergewirbelt und außer in die Rollen als Musiker, Akrobaten und Clowns schlüpfen die beiden auch noch in denselben Frack. Als sie das gleichzeitig machen, ist der Effekt ein Riss durch die Mitte. Ansonsten geht ein Stuhl zu Bruch, weil Gogol durch die Sitzfläche saust, worüber sich nicht nur Mäx vor Lachen wegschmeißt. Die in den Zuschauerraum geschleuderten Teller hingegen halten es aus. Glücklicherweise sind sie aus Pappe, ganz anders als die Jonglier-Exemplare, die zwischen Gogol und Mäx hin und herfliegen.

"Zugabe, Zugabe" zischelt Mäx zwischen den Stücken. "Zugabe, Zugabe", fordern die Zirkusgäste von den beiden, die ihre Vorbilder Grock und Charlie Rivel auch ohne rote Nase in der zweistündigen Vorstellung würdig vertreten. Als Schlussakkord lassen sie sanfte Töne aus unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllten Weingläsern erklingen. Schön war's, selten so gelacht!