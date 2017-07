Friedrichshafen-Fischbach Glückliche Gesichter im neuen Frei- und Seebad

Beim offiziellen Eröffnungsfest im neuen Frei- und Seebad Fischbach strahlten die Sonne und die Gesichter der am Bau Beteiligten und der Badegäste am Samstag um die Wette. In der sogenannten Voreröffnungswoche sind bereits 10 000 Besucher gezählt worden, wie Oberbürgermeister Andreas Brand in seiner Eröffnungsrede bekannt gegeben hat.

Oberbürgermeister Andreas Brand erinnerte in seiner Eröffnungsrede im Fischbacher Frei- und Seebad an die Anstrengungen der vergangenen Jahre, mit dem Ziel Bürgerbad in Fischbach. "Jetzt ist es soweit und wir können aufatmen", sagte Brand. Mit dem Strandbad, dem Wellenbad in Ailingen, dem Fischbacher Frei- und Seebad und mit dem noch im Bau befindlichen Sport- und Familienbad beim Sportpark schaffe Friedrichshafen eine Bäderlandschaft, die deutschlandweit einzigartig sei. Mit einem Prozent über dem Kostenrahmen habe man beim Fischbacher Bad auch bei den Kosten eine Punktlandung hingelegt. Rund 14 Millionen Euro wurden investiert. Mit Blick nach Berlin und Hamburg sagte Brand: "Wir können nicht nur schwäbisch, wir können auch bauen und eröffnen."

Architekt Christopher Höfler, der mit seinen Kollegen bei Sacker Architekten das Bad geplant hat, berichtete: "Es war einer unserer Leitgedanken, dieser beeindruckenden Natur hier die Bühne zu überlassen". Deshalb habe sich das Team entschieden, den Neubau ganz in den Norden des Geländes zu schieben und das gesamte Bad in Richtung See zu orientieren. Christine Kirchner, die seit 1999 das Fischbacher Bad leitet, fand poetische Worte für das, was viele beim Betreten des Bades empfinden: "Es geht einem das Herz auf, wenn einem das Bad im Eingang umarmt und sich einem der wunderschönste Strandabschnitt am Bodensee eröffnet."

Der Schulchor der Fischbacher Schule sang "Pack die Badehose ein" mit umgeschriebenem Text: "Wenn der Aufsatz ist gemacht und auch Mathe ist geschafft, ruft dich jetzt das Strandbad". Auch die Kinder der Fischbacher Kindergärten Sankt Christophorus und "Unter dem Regenbogen" bekamen für ihre Lieder viel Applaus. Schon während der Ansprachen lockte viele das kühle Nass – anschließend füllten sich die Becken mit sehr vielen weiteren Badegästen, die das neue Bad und auch die vielen Aktionen anlässlich der Eröffnungsfeier in vollen Zügen genossen.