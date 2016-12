Mehr Menschlichkeit und Gesundheit sind die Favoriten bei einer Umfrage in der Häfler Fußgängerzone zu Wünschen für das kommende Jahr. Menschen aus der Region äußern ihre Hoffnungen für 2017 – allgemein, aber auch ganz persönlich.

Friedrichshafen – Das Jahr 2016 geht zu Ende, mit all seinen schlechten und guten Ereignissen. Der Jahreswechsel ist oft Anlass für Ausblick und Rückschau. Freunde großer Vorsätze sind die Menschen aus Friedrichshafen und Umgebung eher weniger. Denn ändern im eigenen Leben könne man jederzeit etwas, sagt beispielsweise Emily Arnegger aus Oberteuringen. Dazu brauche man kein Neujahr. Die Zeit zwischen den Jahren nutzen viele Menschen tatsächlich zum Innehalten. Der SÜDKURIER hat Passanten in der Stadt gefragt – nach unvergesslichen Ereignissen im alten Jahr und nach ihren Wünschen sowie Hoffnungen für 2017. Mehr Menschlichkeit und Gesundheit waren bei der Umfrage die Favoriten.

"Ich wünsche mir Gesundheit für die gesamte Familie, besonders für meine Kinder. Außerdem hätte ich gerne wieder etwas mehr Zeit, um mich den schönen Dingen im Leben zu widmen", sagt Petra Berchtold. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Christian und Chamelius ist sie zum Schlittschuhlaufen nach Friedrichshafen gekommen. Ihr Lebensmittelpunkt liegt in Ravensburg.

Die Schwestern Emily und Steffi Arnegger kommen aus Oberteuringen und genießen derzeit ihre Schul- und Ausbildungsferien. Beide erhoffen sie sich grundlegende Veränderungen – nicht nur in Deutschland. "Keine Massentierhaltung mehr auf der Welt", ist Emily Arneggers größter Wunsch. Und wenn es um kleine Besserungen geht: "Dass Ailingen kein Erholungsort mehr ist oder wenn, dann bitte ein Erholungsort mit Tempo 50." Zudem solle ihr Pferd sich im neuen Jahr benehmen und besonders auf Turnieren stets brav sein. Das vergangene Jahr war für die 19-Jährige persönlich gesehen mit lauter positiven Erlebnissen gefüllt.

Eine Reise nach Amerika, dem bestandenen Abitur sowie einem guten Start in die Ausbildung. "Negativ waren aber natürlich die Terroranschläge, vor allem der in Berlin", sagt sie. Ihre Schwester Steffi Arnegger wirft ein, dass sie auf "mehr Menschlichkeit, keine Terrorangriffe sowie weniger Armut auf der Welt" hofft. Die Menschen müssten sich ihrer Ansicht nach verändern und sehen, was wirklich wichtig ist. Bleibt dann noch Platz für eigene Erwartungen, ist es der 18-Jährigen wichtig, gute Noten in der Schule zu schreiben und dass es Schnee zum Skifahren gibt.

Irene Bender aus Immenstaad ist mit ihrem Leben als Rentnerin zufrieden, hat aber ein Anliegen. "Ich wünsche mir für 2017 zur Bundestagswahl, dass die Menschen in Deutschland den Rechtspopulisten eine Absage erteilen und demokratische Parteien wählen."

An ein schönes Jahr mit tollen Erlebnissen denkt Julian Schmidt aus Schnetzenhausen zurück. Er konnte sich nach langem Sparen endlich den Traum von einem neuen Motorrad ermöglichen. Mit diesem ging es im Sommer dann direkt auf einige Touren und außerdem war er mit seiner Freundin ein paar Wochen in Slowenien beim Campen. "Ich wünsche mir, dass ich meine Ausbildung zum technischen Modellbauer im Februar erfolgreich abschließen kann", sagt Schmidt.