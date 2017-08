vor 1 Stunde SK Friedrichshafen Gesuchter 40-Jähriger verletzt Polizisten während Festnahme

Ein per Haftbefehl gesuchter 40-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen in der Riedleparkstraße festgenommen. Laut Polizeibericht hatte er zuvor unter anderem eine Passantin belästigt. Einem Polizisten fügte der Mann mit einem Schlagstock eine Platzwunde zu.