Friedrichshafen Gestaltungsbeirat verzögert sich

Nicht erst seit der hitzigen Debatte um den Abriss des Hotels Schölllhorn im vergangenen Jahr wurde in Friedrichshafen der Ruf nach einem Gestaltungsbeirat als unabhängiges Expertengremium in architektonischen Fragen laut. Doch die Entscheidung verschiebt sich nochmal.

Bereits vor einiger Zeit hatte der Technische Ausschuss die Verwaltung gebeten, ein Konzept für einen solchen Beirat vorzulegen, der künftig Bauherren, Investoren und Planer bei städtebaulich relevanten Projekten beraten soll. Ein solches stellte Baubürgermeister Stefan Köhler nun in der gestrigen TA-Sitzung vor.

Doch bei den Ausschussmitgliedern ließ die zweiseitige Sitzungsvorlage der Verwaltung einige Fragen offen. Hannes Weber (Freie Wähler) listete einige davon detailliert auf. Die zentrale Fragen lauteten dabei: Bei welchen Projekten kommt ein solches Gremium überhaupt ins Spiel? Und wie passt das zu den bisherigen Regelungen? Köhler erläuterte daraufhin, dass für städtische Bauvorhaben weiterhin der Planungskodex von 2012 verbindlich sei. Dieser schreibt unter anderem Wettbewerbsverfahren vor. Für Weber liegt genau hier das Problem. "Ich finde es brüskierend, dass große Unternehmen, in denen unsere Mandatsträger als Aufsichtsräte vertreten sind, sich nicht an den Planungskodex halten", bemerkte er und spielte hier offensichtlich auf den geplanten Neubau des Zeppelin-Haus am See an. Fakt ist: Für Projekte von städtischen Partner wie Zeppelin Luftschiffbau oder private Investoren gibt es bisher keine Vorgaben, verschiedene Entwürfe von Architekten einzuholen. "Vorschläge für den Umgang mit privaten Bauherren haben wir bereits im Aktionsprogramm gemacht", bemerkte Köhler. Eine Entscheidung steht hier jedoch noch aus, da das Programm ins Frühjahr verschoben wurde. Die Begründung seitens der Verwaltung: Der Beratungsbedarf sei hier sehr groß.

Gleiches Schicksal ereilte nun auch das Konzept des Gestaltungsbeirats. Heinz Tautkus (SPD), seit vielen Jahren großer Befürworter eines Gestaltungsbeirats, geriet die Vorlage der Verwaltung "zu dürr". "Wir sollten das als Prozess sehen", sagte er, "und letztlich geht es darum, in Friedrichshafen ein gutes Klima für Baukultur zu schaffen." Das benötige Zeit. "Prinzipiell sind wir ja für gute Architektur", sagte Daniel Oberschelp (CDU), selbst Architekt. Dennoch müsse die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats wohl überlegt sein – und vor allem in das Wohnungsbauprogramm eingebettet werden. Karl Heinz Mommertz (SPD) betonte, dass außerdem immer noch offen stehe, wie Friedrichshafen künftig mit historischer Bausubstanz umgehen will. Hier verwies Köhler auf eine Idee, die die Verwaltung bereits im vergangenen Jahr, vorgebracht hatte. "Wir müssen unsere Gebäude zunächst katalogisieren und mit dem Landesdenkmalamt Details abklären, bevor wir die nächsten Schritte machen", sagte Köhler.

Am Ende der Fragerunde zeichnete sich dann doch ein Konsens ab. Letztlich befürworteten alle TA-Mitglieder das Konzept zur Einrichtung eines Gestaltungsbeirats. Die Verwaltung wurde jedoch damit beauftragt, ausführliche Informationen zur Besetzung und Einrichtung des Beirats einzuholen, was aber laut Köhler mehr Zeit benötige. Daher wird der Gemeinderat das Thema nicht wie geplant am 13. Februar beschließen, sondern erst im "Frühsommer".

