Das Bürgerforum Friedrichshafen-Ost bringt ein Geschichtsprojekt auf den Weg. Dieses soll auch dazu dienen, Identität in diesem Stadtquartier zu stiften.

Die östlichen Stadtbezirke Schreienesch, Kitzenwiese, St. Georgen und Seewiesenesch waren Schauplätze interessanter Geschehnisse – doch bisher sind diese nicht zusammenhängend und möglichst umfassend dokumentiert. Das soll sich jetzt ändern, auch um den Menschen dort ein stückweit Identität zu stiften und Gemeinschaft zu entwickeln. Auf Initiative des Bürgerforums Friedrichshafen-Ost wird sich Stadtarchivar Jürgen Oellers daran machen, Dokumente zu sichten und Augenzeugen zu befragen. Spätestens 2019 sollen die Ergebnisse publiziert werden, wie Oellers am Mittwoch in einem Pressegespräch mit Vertretern des Bürgerforums sagte.



Zunächst plant Oellers, dass sich die Geschichte des Häfler Osten in einem der Jahrbücher nachlesen lässt, die das Stadtarchiv herausgibt. Sollten die Quellen sich als ergiebiger erweisen, kann er sich auch eine eigenständige Publikation vorstellen. Noch kann er die Quellenlage nicht einschätzen. Denn durch die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg wurden Dokumente des Stadtarchivs unwiederbringlich zerstört. Historische Unterlagen muss er deshalb in Archiven in Stuttgart oder Karlsruhe suchen. In diesem Zusammenhang kann er sich auch vorstellen, Bürgern anzubieten, ihn bei der Quellensuche zu begleiten. Dann könnten diese unmittelbar erleben, wie diese erschlossen werden. Zum anderen setzt er aber, wie seine Mitstreiter des Bürgerforums, auf Augenzeugen-Berichte von Bewohnern aus den östlichen Stadtquartieren. Denn, so Oellers: "Der Geschichte soll Leben eingehaucht werden." Bei der Quellensuche wird auch darauf gesetzt, dass es in den dortigen Haushalten noch Dokumente beispielsweise aus Nachlässen gibt, die Aufschluss geben können.

Den Mitgliedern des Bürgerforums ist es wichtig, dass die Geschichte der östlichen Stadtbezirke umfassender als bisher aufgeschrieben wird. Das seien sie der Nachwelt schuldig, wie es Manfred Wenzel vom Forum formuliert. Die Mitglieder des Forums sehen sich auch als Mittler. "Wir wollen Menschen, die etwas zu erzählen haben, an die Hand nehmen", beschrieb es Eberhard Utz vom Bürgerforum sehr plastisch. So solle möglichen Hemmungen begegnet werden, geschichtliche Informationen weiterzugeben.

Fischer aus Wollmatingen

Auf interessante geschichtliche Ereignisse, die sich im Osten der Stadt abspielten, machte der Häfler Stadtarchivar am Mittwoch aufmerksam: So lässt sich eine Arbeitsmigration nachweisen: Fischer aus dem heutigen Konstanzer Teilort Wollmatingen hatten sich ab 1910 dauerhaft in der so genannten Fischersiedlung im Häfler Osten niedergelassen, weil es am westlichen Ende es Bodensees zu wenige Fische gab. Auch die Familie von Eberhard Utz, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bürgerforums, zog 1938 der Arbeit wegen aus dem Hohenlohischen in den Häfler Osten. Seiner Familie folgten andere, sodass es in diesem Stadtgebiet nur wenige Ureinwohner gibt. Schließlich begann in den 1950er Jahren der Bau der Wohnblöcke in der Kitzenwiese – "im Sumpf", wie sich Utz erinnert.