Friedrichshafen Geschichte der OB-Wahlen: Harte Bandagen im Kampf um Wähler

Häfler Geschichte(n): Oberbürgermeisterwahlen gibt es in Friedrichshafen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Teilweise ging es im Wahlkampf recht ruppig zu.

Eigentlich wollte Josef Mauch, der gerade zwei Jahre als CDU-Bürgermeister im Amt war, 1948 zur zweiten Wahl nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr kandidieren. Das führte dazu, dass der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Kurt Georg Kiesinger (später Bundeskanzler in der „Großen Koalition“) seinen Freund Max Grünbeck als möglichen Bürgermeisterkandidaten für die CDU ins Spiel brachte. Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist überlegte es sich Josef Mauch jedoch anders und wollte doch noch mit der CDU in die Bürgermeisterwahl ziehen. Die Entscheidung zwischen den beiden Kandidaten machte sich die CDU nicht leicht. Eine Abstimmung im Vorstand ergab je acht Stimmen für Mauch und acht für Grünbeck, letztlich entschied der Vorsitzende Freudenreich Kraft seines Amtes sich für Mauch.

Mauch, Jahrgang 1884, war 1924 zum Vorstand der gesamten Berufsschule in Friedrichshafen bestellt worden. Er gehörte der Fraktion der Zentrums-Partei im Gemeinderat von 1926 bis 1933 an und war viele Jahre Stellvertreter des Bürgermeisters. Als politischer Gegner der NSDAP wurde er 1933 auf eine Lehrerstelle nach Schwenningen versetzt und bereits 1936 pensioniert. Bei Kriegsbeginn kam Mauch nach Friedrichshafen zurück und trat wieder in den Dienst der hiesigen Berufsschule, an der er bis zur Übernahme des Bürgermeisteramtes 1946 tätig blieb. Da die CDU nun Josef Mauch als Bürgermeister-Kandidaten nominiert hatte, erklärte sich Max Grünbeck (1907 – 1984) bereit, für die Freien Wähler zu kandidieren. Er war im Jahr der Wahl 41 Jahre alt. Grünbeck hatte in München Rechtswissenschaft studiert.

Ab 1936 war er als Fachbeamter im Reichsdienst, zunächst bei der Reichsstelle für den Außenhandel, dann in der handelspolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes. Schließlich wurde er in den diplomatischen Dienst übernommen und zum Legationsrat befördert. Aus dieser Zeit datierte auch seine Freundschaft mit Kurt Georg Kiesinger. Als Mitglied im diplomatischen Dienst war Grünbeck zwangsweise auch Mitglied in der NSDAP, was ihm 2013 im Gemeinderat von einer Fraktion noch angekreidet wurde.

lm Gegensatz zu den humanen Tönen im Gemeinderatswahlkampf 1946, ging es bei der zweiten Wahl zu einem Bürgermeister wesentlich ruppiger zu. Für die sozialdemokratische Partei kandidierte 1948 der 52 Jahre alte Diplom-Kaufmann Reinhold Hofmann, der seit 1946 als Leiter des Wiederaufbauamtes im Baudezernat der Stadt Friedrichshafen tätig war. lm Wahlkampf wurde mit harten Bandagen gekämpft. So wehrten sich z. B. „alte Buchhorner“ energisch dagegen, dass man mit Grünbeck einen Kandidaten von auswärts zum Bürgermeister wählen sollte. Kandidat Hofmann unterzeichnete einen Wahlaufruf mit „Heil Grünbeck“, um damit den FWV-Kandidaten vorneweg in eine bestimmte Ecke zu stellen. Die CDU stellte doch noch den Kandidaten Mauch auf. Die SPD unterstützte ihr Gemeinderatsmitglied Reinhold Hofmann als Kandidaten.

Dazu wurden Anzeigen geschaltet wie: „So wie Grünbeck und Mauch kann es Hofmann auch“ oder „Die junge Generation hat recht. Wir wählen alle Dr. Grünbeck“ –, wogegen die CDU wieder mit Stimmung gegen Grünbeck inserierte: „Fremde Diplomaten – Für Mauch sprechen Taten“. Als am Vortag der Bürgermeisterwahl im Dezember 1948 die FWV-Leute unter Führung von Carl Frohn ihren Kandidaten Grünbeck vom Bahnhof abholten, marschierte eine CDU-Gruppe vor dem Verlagsgebäude der Schwäbischen Zeitung auf und skandierte im Sprechchor immer wieder: „Mit Druckerschwärze und mit Kleister macht man keinen Bürgermeister“. Das war gegen die Zeitung gerichtet, die damals die FWV und ihren Kandidaten Grünbeck unterstützte. Aber es kam noch dicker, eine unbekannte Gruppe gab ein Flugblatt heraus mit dem Text: „Wählst Du Mauch – säufst Du auch“.





Mit der Bürgermeisterwahl am 5. Dezember l948 landete die FWV einen in dieser Höhe unerwarteten Erfolg: Der von ihr präsentierte Max Grünbeck ließ mit 72,3 Prozent der abgegebenen Stimmen sowohl den Kandidaten der CDU, den bisherigen Bürgermeister Mauch (17 Prozent), wie auch den SPD-Kandidaten Reinhold Hofmann (10,6 Prozent) weit hinter sich. Grünbeck erwarb sich in seiner 28-jährigen Dienstzeit große Verdienste um den Wiederaufbau der Stadt. Als er sich 1977 aus seinem Amt zurückzog, wurde er Ehrenbürger von Friedrichshafen.

Zur Person

Martin Herzog wurde am 28. Dezember 1936 in Schramberg geboren, Nach dem Abitur studierte er Rechts- und Staatswissenschaften in Tübingen. Er schloss sich der CDU an und war von 1973 bis 1978 erster Landrat des Bodenseekreises. Als die Stelle des OB in Friedrichshafen vakant wurde, gab es eine Reihe Bewerber um diesen interessanten Posten. Die Fraktionsführer von CDU, Gustl Entringer, und von der FWV, Willy Kaldenbach, einigten sich darauf, den Bewerber Dietmar Sauer, Sohn des damaligen Ravensburger OB, zu unterstützen. Aus unerfindlichen Gründen zog dieser jedoch kurz vor Bewerberschluss seine Kandidatur zurück. Nun bearbeiteten die beiden Fraktionsführer den 41-jährigen Landrat, seine Bewerbung abzugeben, wozu sich dieser dann auch entschloss. Bei der Wahl am 11. September 1977 wurde er dann mit 65 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister von Friedrichshafen gewählt. Herzog verließ die Stelle des Oberbürgermeisters kurz vor Ablauf seiner Amtszeit, am 11. Dezember 1984, um das Amt des Wirtschaftsministers in der baden-württembergischen Landesregierung zu übernehmen. 1989 schied er aus der Landesregierung aus und ging in die Privatwirtschaft. 1997 wurde er Honorarprofessor der Hochschule Zwickau. Ihm verdankt Friedrichshafen den Bau des Graf-Zeppelin-Hauses, den er entgegen vieler Widerstände durchsetzte. Anlässlich der Einweihung des Graf-Zeppelin-Hauses am 17. Oktober 1985 erhielt Herzog den Ehrenring der Stadt Friedrichshafen.Bernd Wiedmann wurde am 10. Juli 1942 in Weingarten geboren. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften in Tübingen und promovierte 1971 zum Dr. jur. Ab 1972 war er Beamter in der Innenverwaltung des Landes Baden-Württemberg. 1978 wurde er Landrat des Bodenseekreises. 1985 waren die Parteien in einer ähnlichen Situation wie 1977, sie mussten schon wieder einen OB-Kandidaten suchen. Nachdem sich der Weg zum Landratsamt schon einmal bewährt hatte, wurde dieser erneut eingeschlagen: Der damals beliebte Landrat Bernd Wiedmann wurde als Kandidat des sogenannten bürgerlichen Blocks vorgeschlagen. Am 10. März 1985 wurde Wiedemann mit 66 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister in Friedrichshafen gewählt. Bernd Wiedmann war Oberbürgermeister über zwei Amtsperioden. Da die Bevölkerung in diesem Zeitraum um 5000 Bewohner anwuchs, wurden 20 Baugebiete erschlossen und bebaut. Er realisierte unter vielen anderen Projekten die Verlegung des Messegeländes zum Flughafen und machte die Messe dadurch zukunftssicher. Am 16. Mai 2001 wurde er mit dem Ehrenring der Stadt Friedrichshafen ausgezeichnet. Er verstarb am 8. April 2009 an den Folgen eines Skiunfalls.Josef Büchelmeier wurde am 4. Januar 1948 in Schwäbisch Hall geboren. Er studierte in Tübingen Latein und katholische Theologie. Er war Oberstudienrat in Markdorf und am Karl-Maybach-Gymnasium in Friedrichshafen. Als 2001 wieder mal eine OB-Wahl in der Stadt anstand, wollte natürlich auch die SPD – wie in der Vergangenheit – einen Kandidaten gegen den bisherigen Amtsinhaber Wiedmann aufstellen. In Ermangelung eines auswärtigen Bewerbers stellte sich der Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, Josef Büchelmeier, als Bewerber zur Verfügung. Die Überraschung war groß, als er mit 50,02 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister von Friedrichshafen gewählt wurde. 2009 wurde auf Initiative von Büchelmeier der „Internationale Städtebund Bodensee“ gegründet. Er wurde auch zu dessen Geschäftsführer bestellt. Büchelmeier war Oberbürgermeister über eine Amtsperiode. Er stellte sich 2009 nicht mehr zur Wahl. Er realisierte unter anderem die Partnerschaft mit der italienischen Stadt Imperia.Andreas Brand wurde am 11. Mai 1964 in Esslingen geboren. Nach einer Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadt Ostfildern absolvierte er ein Studium an der Hochschule in Ludwigsburg, das er als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Von 1992 bis 2004 war Brand Bürgermeister in Weil im Schönbuch, bis 2009 war er Erster Bürgermeister der Stadt Böblingen. Als in Friedrichshafen nach acht Jahren 2009 wieder eine OB-Wahl anstand, mehrten sich bei den Freien Wählern Stimmen, die endlich wieder einen Kandidaten ihrer Wahl als aussichtsreichen Bewerber haben wollten. Diese Bemühungen waren schließlich auch mit dem Böblinger Bürgermeister Andreas Brand erfolgreich. Diese Stimmung schlug sich auch in der Mehrheit der Wählerschaft nieder. Am 5. April 2009 wurde Andreas Brand in Friedrichshafen mit dem guten Ergebnis von 69,96 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister gewählt. Brand hat in seiner ersten Amtsperiode viel bewegt: 2014 konnte beispielsweise mit dem lange erwarteten Bau der B 31-neu begonnen werden. In seine erste Amtszeit fällt außerdem die Entwicklung und Umsetzung eines Bäderkonzepts, der Bau des Frei- und Seebades in Fischbach und der Bau des Uferwegs in Manzell, auf den die Bevölkerung in Fischbach seit 80 Jahren gewartet hatte. Am 12. März stellte sich Andreas Brand erneut zur Wahl als Oberbürgermeister. Seine Gegenkandidaten sind der 48-jährige Musikpädagoge Philipp Fuhrmann, der Künstler Dominik Zehle sowie der Gastronom Andreas Theurer.

Ernst Haller, 1938 in Ravensburg geboren, lebt seit 1943 in Friedrichshafen. Viele Jahre war er Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. Er ist langjähriger Elferrat und Ehrenmitglied des Vereins zur Pflege des Volkstums. Sein Interesse für Heimatgeschichte verstärkte sich nach dem Ende seiner beruflichen Karriere. Heute ist er Vorsitzender des Geschichtsvereins Fischbach. Er ist Autor mehrerer Bücher: Fasnachtszeiten: Brauchtum von Buchhorn bis Friedrichshafen (1997), Die Geschichte des Weinbaus in und um Friedrichshafen (2005), Mühlen in und um Friedrichshafen (2010), Heimatbuch Fischbach (2014) und Alte und vergangene Gasthöfe in und um Friedrichshafen (2016). 2014 erhielt Ernst Haller den Ehrenbrief der Stadt Friedrichshafen, im Juni 2016 wurde er mit dem Kulturpreis der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises ausgezeichnet. Im SÜDKURIER schreibt Ernst Haller in der Reihe „Häfler Geschichte(n)“ über heimatgeschichtliche Themen in und um Friedrichshafen.