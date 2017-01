Friedrichshafen Geschädigtenaufruf: 86-jähriger beschädigt einen Kleinwagen und wartet vergeblich auf Besitzer

Zu einem Unfall beim Ausparken kam es in einem Parkhaus Altstadt in Friedrichshafen. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Beim Ausparken von einem Stellplatz auf Parkdeck 2 B im Parkhaus Altstadt streifte ein 86-Jähriger mit seinem Smart an einem nebenan geparkten dunklen Kleinwagen, ähnlich eines Renault Clio oder Twingo, entlang und beschädigte diesen. Hierdurch entstand am Smart ca. 1.500 Euro Sachschaden.Der 86-Jährige wartete zunächst an der Unfallstelle und begab sich schließlich zur Polizei, nachdem der Besitzer des geschädigten Pkw nicht erschien. Bei einer Überprüfung der Unfallstelle war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Das Kennzeichen hatte sich der Verursacher nicht notiert.Der Geschädigte wird gebeten mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, Kontakt aufzunehmen.