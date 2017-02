In der am Donnerstagabend ausgestrahlten zweiten Folge der aktuellen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ ist Kandidatin Victoria (17) aus Friedrichshafen ausgeschieden.

