Friedrichshafen Geringes Interesse am OB-Wahlkampf in Friedrichshafen

Geringes Interesse am OB-Wahlkampf in Friedrichshafen

Nach einer SÜDKURIER-Umfrage unter Passanten in der Häfler Innenstadt hat der Wahlkampf für die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag die Menschen kaum bewegt.

Bei den einen fehlt schlichtweg das Interesse an der Oberbürgermeister-Wahl. Andere sind zwar interessiert, aber bekommen vom Wahlkampf nicht besonders viel mit. Das ergab eine nicht-repräsentative Umfrage des SÜDKURIER in der Häfler Fußgängerzone und am Bodensee-Center. Dabei gab es zahlreiche Veranstaltungen, bei denen sich Wähler informieren konnten. Viele der Befragten winken ab, mit den Worten "Darüber weiß ich zu wenig" oder "Das interessiert mich nicht wirklich". Die Reaktionen der Befragten sind im Großen und Ganzen gleichgültig und ergeben nicht das Bild, dass das Thema OB-Wahl die Häfler großartig bewegt.

Die Häflerin Brigitte Horschler wird wählen gehen, hat aber den Wahlkampf bisher nur am Rande wahrgenommen. Auch Brigitta Spinnler aus Waltenweiler gibt an, sich mit dem Wahlkampf gar nicht auseinandergesetzt zu haben. "Es interessiert mich auch nicht so. Ich wusste schon vorher, wen ich wähle." Eine andere Häflerin erklärt: "Ich habe den Wahlkampf nicht verfolgt, weil ich keine Zeit habe."

Was wenig behandelt wurde, seien die Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel in die Stadt, merkt Erna Batsch auf die Frage an, was ihr an Themen im Wahlkampf gefehlt habe. Sie hat sich schon per Briefwahl für ihren Wunsch-Kandidaten entschieden, sagt sie im Gespräch.

Es gibt aber durchaus auch andere Stimmen zum OB-Wahlkampf. Häflerin Rena Mennenga ist interessiert und auch zufrieden mit dem bisherigen Wahlkampf: "Es gab viele Informationen, es wurde ja auch viel geschrieben. Man konnte sich ein gutes Bild der Kandidaten machen." Das mutmaßlich hohe Desinteresse in Friedrichshafen erklärt sie damit, dass sie von vielen gehört habe, es "ändert sich doch sowieso nichts".



So lief die OB-Wahl 2009

Beim zweiten Wahlgang am 5. April 2009 zwischen Peter Kienzle und Andreas Brand lag die Wahlbeteiligung bei niedrigen 44,3 Prozent. Die wenigsten Wähler wurde im Wahllokal Albert-Merglen-Schule (20,6 Prozent) verzeichnet. Im Schulzentrum Ailingen gab es bei diesem Urnengang mit 54,2 Prozent den höchsten Wert. (asc)