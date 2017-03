Gerichtsverfahren: Stadtwerke am See wirft RWE-Tochter eprimo unlautere Kundenwerbung vor

Die Kundenwerbung am Telefon des Energiediscounters eprimo bei Kunden der Stadtwerke am See war am Donnerstag eine weiteres Mal Thema vor der 6. Zivilkammer des Landgerichts Ravensburg. Eine Zeugin aus Friedrichshafen wurde befragt, die ihre eigene Stimme beim Vorspielen einer Aufnahme dieses Gespräches nicht erkannte.

Die 6. Zivilkammer des Landgerichts Ravensburg befragte am Donnerstag eine Zeugin aus Friedrichshafen im Verfahren der Stadtwerke am See (SWSee) gegen den Energiediscounter eprimo, der zum Energiekonzern RWE gehört. SWSee wirft eprimo unlautere Kundenwerbung am Telefon vor. Insgesamt betroffen sein könnten etwa 100 Kunden der SWSee im Raum Friedrichshafen, schätzt Ulrich Längle, Prokurist und Vertriebsleiter der SWSee.

Die 63-jährige Zeugin berichtete, im April 2016 einen Kühlschrank gekauft zu haben, zu dem es einen Gutschein über 50 Euro für den Ökostrom-Tarif von der SWSee gab. Sie entschloss sich zum Tarifwechsel ihres SWSee-Vertrages. Einige Tage später erhielt sie einen Anruf von einer Frau, die sich laut Zeugin nicht vorstellte, sondern nur sagte, "sie sei kürzlich zu Ökostrom gewechselt. Sie habe ein besseres Angebot." Sie ging davon aus, dass es sich um einen Anruf der SWSee handelte. "Die Dame hat sehr, sehr schnell gesprochen" und "ich sollte nur mit Ja und Nein antworten", berichtete die Zeugin. Werbeanrufe dieser Art sind nicht erlaubt, wie Richterin Gabriele Uhl am ersten Verhandlungstag im Dezember feststellte. Tatsächlich stimmten die von der Anruferin genannten Daten, wo auch immer sie diese her hatte, darunter die Kundennummer der SWSee und die Bankverbindung. Die Zeugin wurde dennoch misstrauisch, denn die Daten hätten ja alle im Computersystem der SWSee gespeichert sein müssen. Sie fragte nach, woher die Frau anrufe, da die Rufnummer unterdrückt war. "Aus Hamburg", habe die Anruferin geantwortet. "Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, mache ich Rabatz", sagte die Häflerin und legte auf.

Im Juli erhielt sie dennoch einen Vertrag von eprimo. Ein damals ungefragt von eprimo aufgezeichnetes Gespräch wurde vorgespielt. "Da geht es los wie aus dem Maschinengewehr", meinte Richterin Uhl über das Tempo der Anruferin, und zur Zeugin: "Ich erkenne Ihre Stimme nicht." "Ich auch nicht", entgegnete diese: "Das ist nicht meine Stimme." Auch sei in ihrem Gespräch nie von Leistungsdaten des Vertrags die Rede gewesen, wie in der Aufnahme. Sie habe nie einem Anbieterwechsel zugestimmt, erklärte sie auf Nachfrage von Rechtsanwältin Kristina Dietsch für die SWSee. "Diese Ja-Antworten lassen sich fälschen", meinte Uhl. Womöglich ein Zusammenschnitt? "Das sind doch reine Vermutungen", widersprach Rechtsanwalt Sebastian Keilholz für eprimo.

Vorgespielt wurde auch ein weiterer Telefonmitschnitt mit einem Mann aus Hagnau. Das Sprechtempo ist hier noch höher und an fast jede Frage wird gleich schon von der Anruferin das "Ja!" angehängt, was den Angerufenen merklich unter Druck setzt. Uhl will jetzt "in Ruhe überlegen", ob die Anruferin des Call-Centers befragt werden muss, die aber nicht in Deutschland ist. Weiter geht es am 27. März.