Friedrichshafen Geparktes Auto im Erlenweg beschädigt

Ein im Erlenweg geparktes Auto ist in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt worden. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf 2000 Euro.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr. Nach derzeitigem Stand war ein unbekannter Fahrzeuglenker in Richtung Länderöschstraße unterwegs und streifte dabei auf Höhe des Gebäudes Nr. 4 den am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz. Der Verursacher flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/7010, in Verbindung zu setzen.