Friedrichshafen Genossenschaft baut 21 bezahlbare Wohnungen in zentraler Lage am Riedlewald

Genossenschaft baut 21 bezahlbare Wohnungen in zentraler Lage am Riedlewald

Mit dem Richtfest feierte gestern die Landes-Bau-Genossenschaft (LBG) Württemberg in der Friedrichshafener Margaretenstraße einen wichtigen Abschnitt ihres Neubau-Projekts mit zwei Häusern. In gefragter Lage am Riedlewald und gleichzeitig zentral und mit guter Infrastruktur entstehen hier 21 genossenschaftliche Mietwohnungen und eine neue Außenstelle der LBG.

"Wir sehen Wohnungen nicht nur als Wirtschaftsgut, sondern in erster Linie als Sozialgut", sagte LBG-Vorstand Josef Vogel. Die 2,5- bis familienfreundlichen 4,5-Zimmer-Wohnungen in der Margaretenstraße 35 und 37 besitzen Wohnflächen zwischen 59 und 128 Quadratmetern und haben jeweils einen Balkon oder eine Terrasse. Zum Bau gehört eine Tiefgarage mit 22 Stellplätzen. Je ein Aufzug pro Gebäude ermöglicht den barrierefreien Zugang zu den Wohnungen, die voraussichtlich Anfang 2018 bezugsfertig sind. Die Gesamtinvestition der LBG beträgt 5,5 Millionen Euro.

Antje Durach, zuständig für die Projektsteuerung, betonte, dass sich die Beweggründe der LBG seit ihrer Gründung vor 96 Jahren nicht geändert haben. "Es geht uns um bezahlbaren Wohnraum und ein Wohnrecht auf Lebenszeit", so Durach. Dies sei heute so wichtig wie damals. Das Grundstück für die beiden Neubauten erhielt die LBG von der Stadt Friedrichshafen im Tausch gegen zwei Immobilien an der Löwentalerstraße 2 bis 4, wo die ZF AG expandieren möchte. Besonders lobte Durach die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt. "Auch bei schwierigen Themen wie den Altlasten auf dem Gelände konnten wir uns schnell und gut einigen." Sehr gelungen sei auch die Wahl des Architekturbüros Plösser als Generalplaner. Nicht zuletzt dankte Durach den Handwerkern, für die das Richtfest traditionell ausgerichtet wird.

Die Attraktivität des Standorts Margaretenstraße liege auf der Hand, sagte Architekt Werner Plösser. "Die zentrale Lage am Riedlewald ist an Attraktivität in Friedrichshafen kaum zu überbieten." Mit Baukosten von rund 2800 Euro je Quadratmeter – der Bau entspricht allen Maßstäben des modernen Bauens – seien weniger als 10 Euro Miete nur schwer machbar. Für die Wärmeversorgung der Häuser habe man das Stadtwerk am See gewonnen.

Friedrichshafens Erster Bürgermeister Stefan Köhler betonte, dass der genossenschaftliche Wohnungsbau in den vergangenen Jahren wieder zunehmend an Bedeutung gewonnen habe. "Wie lange vermutet schrumpfen wir nicht aufgrund des demografischen Wandels, sondern erleben eine starke Zuwanderung", sagte Köhler. Insbesondere die Region Friedrichshafen sei wegen ihrer prosperierenden Wirtschaft beliebtes Zuzugsgebiet. "Die Stadt entwickelt sich sehr gut und die Zahl der Geburten steigt." Voll des Lobes zeigte sich Köhler für die beiden Gebäude: "Die Menschen, die hier leben werden, machen einen Glücksgriff."

Mit der Eröffnung einer LBG-Außenstelle in Friedrichshafen soll der Service des Dienstleistungsunternehmens vor Ort noch weiter ausgebaut werden. Befinden sich doch 188 der rund 5500 LBG-Wohnungen in der Stadt. Aktuell liegt der monatliche Mietpreis für Wohnungen der LBG in Friedrichshafen im Durchschnitt bei 5,19 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Weitere Wohnungsstandorte der LBG in der Region sind Meckenbeuren, Ravensburg, Weingarten und Aulendorf.

Die Genossenschaft

Die Landes-Bau-Genossenschaft (LBG) Württemberg besteht seit 1921. Mit einem Besitz von rund 5500 Wohnungen bietet die LBG ihren Mitgliedern Wohnsicherheit zu moderaten Mietpreisen, Wohnrecht auf Lebenszeit sowie satzungsgemäße Gewin nbeteiligung. In der Margaretenstraße 35/37 in Friedrichshafen baut die LBG zwei Häuser mit 21 Wohnungen und einer Außenstelle. Baubeginn war im Oktober 2016. Die Fertigstellung des Projektes mit einem Investitionsvolumen von 5,5 Millionen Euro ist für Anfang 2018 geplant. (rac)

Informationen im Internet: www.lbg-online.de