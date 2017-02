Friedrichshafen Genfer Ballet verzaubert Publikum

Das Ballet du Grand Théâtre de Genève fesselte im GZH mit der atemberaubenden Inszenierung von "Tristan und Isolde".

Richard Wagners Musik gilt als nicht tanzbar. Dennoch hat die französische Tänzerin und Choreografin Joëlle Bouvier, die den zeitgenössischen französischen Tanz nachhaltig geprägt hat, eine geniale Choreografie auf Wagners "Tristan und Isolde" und somit ein kleines tänzerisches Juwel geschaffen.

Das "Ballet du Grand Théâtre de Genève" hat damit im vollen Hugo-Eckener-Saal tosenden Beifall ausgelöst. In dem Musikdrama in drei Akten tritt Tristan, ausgebildet in der Kunst des Kriegers, in den Dienst von König Marke von Cornwall. Im Kampf tötet er den Fürsten Morold, den Mörder seines Vaters, und wird dabei von dessen giftigem Schwert verletzt. Morolds Tochter Isolde soll den König heiraten, entbrennt aber in Liebe zu Tristan, nachdem beide von einem vermeintlichen Sühnetrank gekostet haben, der in Wahrheit ein Liebestrank war. Im Vordergrund stehen Isoldes Worte "Salue pour moi le monde" (Grüß mir die Welt!). Mit packender Intensität und Ausdrucksstärke gehen die 21 Tänzerinnen und Tänzer in dieser Geschichte auf, ohne dabei die tänzerische Leichtigkeit aufs Spiel zu setzen. Die Kulisse ist ein variables, drehbares Gerüst mit Wendeltreppe. Das Licht ist meist gedämpft und hebt dann nur einzelne Figuren oder Gesichter hervor, teilweise in rhythmischer Abfolge, als wäre es ein Teil der Choreografie. Das beschwört Spannung und eine geheimnisvolle Atmosphäre herauf. Zwischendurch blendet Bouvier im Hintergrund einige Male Tristan ein mit wehendem rotem Gewand, wie er verletzt im Boot übers Meer treibt. Er will zu Isolde, nur die kann ihn heilen, was ihr auch gelingt. Als Isolde erfährt, dass Tristan ihren Vater getötet hat, schlägt ihre Liebe in Hass um.

Madeline Wong als Isolde wirkt wie eine Rachegöttin, als sie ihr Schwert auf den am Boden liegenden Tristan (Geoffrey Van Dyck) richtet. Sie ist eine starke Isolde im Wechselbad der Gefühle, die alle tänzerischen Finessen beherrscht.

Van Dyck, ein begnadeter, facettenreicher Ausdruckstänzer, glänzt besonders als schwer Verwundeter nach dem Kampf mit einem Drachen. Hier bestimmen lange Holzbretter das Bühnenbild, als Trage für Tristan, der, darauf hingegossen, wie ein am Kreuz hängender Jesus anmutet. Auch Isolde neben dem am Boden liegenden Tristan sitzend wirkt wie ein religiöses Motiv: Mutter Maria neben dem vom Kreuz heruntergenommenen Jesus. Die Intensität des Tanzes entspringt der vielfach ausgekosteten, wie Zeitlupe anmutenden Langsamkeit, die eine große erzählerische Kraft freisetzt, gespickt mit effektvollen, detailreichem Gesten und Bewegungen. Selbst die Finger "erzählen" noch, was manchmal einer Gebärdensprache gleicht. So wird der Körper zur Projektionsfläche von Emotionen, Leidenschaft, Romantik, Intrige und Tod. Die Tänzer als Gruppe bestechen durch hohe Präzision und Perfektion. Poesie und Anmut stehen in krassem Gegensatz zu den dramatischen Szenen. Bildstarke Wirkung erreicht Bouvier, mit einem kräftigen roten Kleid oder himmelblau wallenden Tüchern – als Sinnbild für das Meer – zwischen dunkel gehaltenen Kostümen. Im Tanz steckt eine Fülle kreativer Ideen, zum Beispiel: Isolde schlingt sich ein von der Decke hängendes Seil um die Taille und dreht sich, über dem Boden schwebend im Kreis über die Köpfe derer, die sich streiten und kämpfen, so als wäre sie der Welt enthoben. Das Laufen auf dem Seil am Boden mag vielleicht als Gratwanderung zwischen Leben und Tod gelten. Tristan kommt hinzu und schlingt sich das andere Seilende um die Hüften, vielleicht als Zeichen der untrennbaren Verbundenheit.

Wagners hochdramatische Musik unterstreicht die Szenen gewaltig und treibt diese in aufwühlender Weise auf die Spitze. Dabei droht der Tanz in den Klangwellen fast ein wenig zu versinken. Vielleicht hätte es genügt, die Lautstärke zu reduzieren, um Tanz und Musik in Gleichklang zu bringen. Das charismatische Ensemble sticht dennoch wie ein leuchtendes Relief hervor. Mit Isoldes Verklärung, die "in des Welt-Atems wehendem All" versinkt, kommt das Genfer Ballet mit ihrer atemberaubenden Tanzsprache zum alles krönenden Schluss.