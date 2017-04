Friedrichshafen Generalversammlung: Das Miteinander bei den Narren in Kluftern stimmt

Teil-Neuwahlen und zahlreiche Ehrungen standen neben den Berichten auf der Tagesordnung der Generalversammlung der Narrenzunft Kluftern. Einstimmig wurden Vize-Zunftmeisterin Susanne Kessler, Schriftführer Pius Schlegel und Häswartin Gabi Muchalla in ihren Ämtern bestätigt. Nur bei den Zunfträten gab es geheime Wahlen, da es sechs Bewerber für die fünf Sitze gab. Für den ausscheidenden Sandro Sarricchio rückte hier Stefan Nitsch nach, die vier anderen Zunfträte wurden wiedergewählt.

Zunftmeister Andreas Lamm blickte auf die Fasnet zurück und kündigte Neuerungen an. Bei "ekelhaft kaltem Wetter" hatte die Erweckung nur wenige Zuschauer. "Für die Zukunft habe ich Ideen, die Erweckung etwas lebendiger zu gestalten", kündigte Lamm an. Voll des Lobes war er für die Mitarbeit der Klufterner Narren beim ersten Regionenball. "Das war ein genialer Ball, ohne Zwischenfälle, alles ist super abgelaufen. So feiern halt Hästräger", sagte Lamm. Der Präsident des Alemannischen Narrenrings (ANR) und Narrenmeister Gusti Reichle forderte denn auch gleich die Klufterner auf, ihn in ein paar Jahren wieder in der Brunnisachhalle zu veranstalten. Lamm war nicht abgeneigt, zumal man es ein nächstes Mal noch besser organisieren könnte. Dank und Applaus gab es für die Akteure des fast ausverkauften, gelungen Zunftabends. Ebenso gelungen die Dorffasnet, wobei ja Ortsvorsteher Michael Nachbaur gleich seine "Strafe" akzeptiert" habe. Der moserte daraufhin aus dem Hintergrund, ihm sei ja der Strom fürs Mikrofon abgedreht worden. Nach dem Narrenbaustellen soll es im Ablauf im Bürgerhaus im kommenden Jahr ein kleine Änderung geben: erst DJ, dann Band und später wieder DJ, weil die Live-Musik am Anfang, wie bisher, leider etwas unterginge. Die Umzugsbeteiligung der Maskenträger sei zu Beginn der Fasnet recht mau gewesen, allerdings sei hier wohl auch die Grippe- und Erkältungswelle Schuld gewesen, wurde dann aber immer besser. Höhepunkt sei der Umzug in Bad Dürrheim gewesen. "Es war eine richtig tolle harmonische Fasnet mit euch", bilanzierte der Zunftmeister.

In "schlichter Prosa", aber mit Witz, und nicht in Reimform, trug Schriftführer Pius Schlegel die zahlreichen sonstigen Aktivitäten der Zunft übers Jahr vor. Diese haben offensichtlich Spaß gemacht. Erfolgreich waren die Märkte. Er wünschte sich von der Ortsverwaltung eine zweite Rolle für den aufgelegten Hallenbodenschutz bei Festivitäten und Veranstaltungen in der neuen Brunnisachhalle, um die Abläufe zu beschleunigen. Nachbaur will sehen, was er tun kann. Sorge äußerte Schlegel über die Zukunft des Funkens. Nicht nur, dass die Funkenmannschaft klein geworden sei, es gebe auch immer wieder Beschwerden von Anliegern. Aktuell habe die Narrenzunft 276 Mitglieder, davon 159 als aktiv gemeldetet. Der Kassenstand der Zunft ist insgesamt wenig verändert, wusste Kassierer Horst Brielmayer zu berichten.

Insgesamt 13 Ehrungen standen von Seiten der Zunft für zehn- bis 30-jährige Mitgliedschaften an, allerdings waren einige verhindert. Gusti Reichle überreichte ANR-Ehrungen: zwei Hästrägerorden für Hanna Holverscheid und Sandra Engler für ihr Engagement bei der Kinder- und Jugendbetreuung sowie zwei Ehrenhästrägerorden "Silberkranz" an Martin Viellieber, unter anderem seit 1999 im Zunftrat, und einen überraschten Zunftmeister Andreas Lamm.

