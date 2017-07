Friedrichshafen Gemeinschaftsschule Schreienesch verabschiedet Abschlussschüler mit Rekordergebnis

In der feierlich geschmückten Sporthalle hat der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Schreienesch, Thomas Strobel, den Absolventen ihre Abschlusszeugnisse übergeben. Zu loben gab es mehr als in den vergangenen Jahren, denn Klasse 9 schloss mit insgesamt guten Ergebnis, Klasse 10 mit einem Rekordergebnis ab.

Neben den schulischen herausragenden Ergebnissen betonten aber sowohl die Klassenlehrer, Daniel Elbs (Klasse 9) und Bernd Müller (Klasse 10), als auch Schulleiter Thomas Strobel das soziale Engagement vieler Schüler. Weiterhin hob Strobel die tolle Entwicklung vieler Schüler hervor, die so vor Jahren noch nicht zu erwarten gewesen sei, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Mit bilderreichen Präsentationen blicken die Schüler noch einmal auf viele Höhepunkte der vergangenen Jahre zurück. Im Speziellen auf ihre Klassenfahrten: Klasse 9 besuchte für eine Woche Hamburg, die Klasse 10 unternahm eine Studienfahrt nach Berlin.

Moderatorenteams beider Klasse danken im Anschluss ihren Lehrerinnen und Lehrern für die tollen Erfolge, zu denen sie maßgeblich beigetragen hätten. Ihren Dank, verbunden mit Geschenken, sprachen sie weiterhin aus an allen Unterstützer, die sie in diesem Schulabschnitt begleitet haben. Besonderen Dank ging an ihre externen Lernbegleiter Maria Martin und Uli Rahn sowie Schulsozialarbeiterin Anna Lippus.