Friedrichshafen Gemeinschaftsschule "Graf Soden": Lernen ohne Hausaufgaben und Druck

Zu Besuch an der Gemeinschaftsschule "Graf-Soden", an der das individuelle Lernen groß geschrieben wird. Dort entscheiden die Kinder selbst, wie und was er an einem Tag arbeitet.

"Sie können ruhig alles fragen. Die Kinder sind es gewöhnt, dass Besuch in der Schule ist." Iris Engelmann, Schulleiterin der Graf-Soden-Schule, stimmt die Gäste im Lehrerarbeitszimmer schon mal darauf ein, was sie beim späteren Rundgang durchs Schulhaus zeigen und vermitteln will. Die frühere Realschule ist seit drei Jahren Gemeinschaftsschule und muss nach wie vor vielen Interessierten zeigen, was die Schule (anders) macht. Wobei Iris Engelmann immer wieder betont, dass die "Graf Soden" Gemeinschaftsschule schon praktiziert habe, bevor es vom Kultusministerium zum Schulmodell erhoben wurde. Kinder dort abzuholen, wo sie stehen, egal auf welchem Leistungsniveau: "Das hat ideal zu uns gepasst."

Was ist dann anders? "Die Gemeinschaftsschule ist eine höchst demokratische Schule. Der Schüler entscheidet selber, wie und was er heute arbeitet", beschreibt es Konrektor Kai Nopper. Freilich gibt es auch Frontal- oder Projektunterricht, aber die individuelle Lernzeit, in der Stundentafel mit "INDI" ausgezeichnet, nimmt großen Raum ein – im Schnitt neun Lernstunden pro Woche. Wie das konkret aussieht, zeigt das Schulleiter-Duo in der 5b, in der es mucksmäuschenstill ist. Einer hat Deutsch-Aufgaben vor der Nase, die Nachbarin ein Mathearbeitsblatt. Aber nicht nur in unterschiedlichen Fächern, sondern auch auf verschiedenen Niveaustufen lernen schon die Fünftklässler. Jeder Wochenplan pro Fach bietet grüne, gelbe und rote Aufgaben an. Grün steht für das Grund-Niveau, gelb für das mittlere Niveau und grün für das E-Niveau, was dem erweiterten, also Gymnasial-Niveau entspricht.

Der Schüler entscheidet, der Lehrer unterstützt bei Bedarf. "Jeder Realschullehrer darf und kann übrigens bis Klasse 10 auf E-Niveau unterrichten", stellt Iris Engelmann klar. Zum Kollegium an der Graf Soden gehören aber auch fünf Gymnasiallehrer dazu, die Kinder mit E-Niveau gezielt fördern.

Etwa die Hälfte der Plätze im Klassenzimmer der 5b ist frei. Alle krank? "Nein, die Goldbutton-Kinder können sich ihren Arbeitsplatz frei wählen", erklärt Klasselehrerin Christine Osswald. Den goldenen Sticker mit ihrem Namen darauf "verdienen" sich Kinder, die quasi ohne Lehrer-Hilfe auf dem Flur, in der Mediothek oder im Computerraum selbständig lernen. So wie Melanie, Cheyenne, Fabian und Niklas, die am Ende des Flurs an zwei Tischen gemeinsam Mathe pauken. Stimmt am Ende aber die Leistung nicht oder klappt das mit dem ruhigen Arbeiten draußen doch nicht so gut, kann es sein, dass Christine Osswald den Sticker wieder kassiert

"Wem macht der Unterricht Spaß", fragt Besucher Wolfgang Sigg. Alle Kinder strecken. Und Hausaufgaben? "Gibt es keine", erklärt die Lehrerin, fügt aber an, dass die Kinder zum Vokabeln lernen oder zur Testvorbereitung am freien Nachmittag angehalten sind. Mittwoch und Freitag endet der Schultag um 13 Uhr, was nicht heißt, dass alle Kinder heim gehen. "Viele bleiben trotzdem da, essen hier und nutzen die Räume. Unsere Schule ist Lebensraum", sagt Iris Engelmann. An den anderen Wochentagen geht der Unterricht von 8 bis 16 Uhr, wobei für die Mittagspause anderthalb Stunden Freizeit veranschlagt sind.

In diesem Zeitfenster gehen mindestens 350 Kinder essen, die Ersten sogar schon um 12.25 Uhr. Denn das geht in der wunderschönen Mensa mit 120 Sitzplätzen nur im Schichtbetrieb. Tische und Stühle bilden sechs Tafeln, an denen die Klassen nach und nach Platz nehmen. Ist Tafel 6 besetzt, wird Tafel 1 für die nächste Klasse frei. Acht Jugendbegleiter sorgen zusammen mit den Klassenlehrern für den reibungslosen Ablauf. "Um 13.20 Uhr haben die letzten Kinder ihr Essen auf dem Tisch", erklärt Iris Engelmann, die sich schon langsam Gedanken macht, wie das Ganze künftig funktionieren soll. Denn mit jedem weiteren GMS-Jahrgang kommen rund 100 Schüler dazu, die verpflichtend am Mittagessen teilnehmen.

Weiter geht der Rundgang zum "Treff". Das ist ein Spiele-und Ruheraum, der freilich ganz zeitgemäß zum "chillen" einlädt. Bequeme Sofaecke, Sitzsäcke, aber auch Tischbilliard oder diverse Spiele bieten Abwechslung. Auf dem gleichen Flur, quasi nebenan, haben Jugendbegleiter und Sozialarbeiter ihre Räume. Man bekomme viel mehr mit von den Kindern, wenn sie den ganzen Tag in der Schule sind, sagt Iris Engelmann – auch, "was manche so in ihrem Rucksack mit sich herum schleppen".

Weiter geht es zum Computerarbeitsraum für die Schüler, zur Schulküche, zu den Werkstatträumen im Neubau. Nicht zum letzten Mal staunen die Besucher, wenn sich die Tür zur Schul-Mediothek öffnet. Rund 40 000 Euro hat die Stadt allein in diesen Raum mit einem großen Angebot an Büchern, Zeitschriften und Computern investiert. Dass die eher bildlastige "Bravo" oder "GEOlino" ganz vorn im Regal stehen, hat Methode. "Mit kurzen Sätzen fangen wir die Kinder. Lesekompetenz ist so wichtig", so Nopper.

Und was ist mit der Freizeitgestaltung? Sport wird an der Graf-Soden-Schule groß geschrieben. Schon Fünftklässler können das Sportprofil mit fünf Wochenstunden Sportunterricht wählen, das bis Klasse 10 angeboten wird. Kaum eine Sportart, die die Schüler in der Zeit nicht mal ausprobieren. Drei weitere Profil- oder Wahlfächer stehen zur Auswahl. Aber nicht nur Sport-AGs wie Tanzen, Schwimmen, Boxen oder Klettern können die Schüler als Freizeitbeschäftigung wählen, auch musische Angebote gibt's. Die Besucher an diesem Tag sind nach fünf Stunden Schulbesichtigung jedenfalls ziemlich beeindruckt. "Die Stadt hat hier viel Geld in die Hand genommen", sagte SPD-Gemeinderat Wolfgang Sigg zum Schluss. "Aber entscheidend ist, was in der Schule passiert. Und das kann sich sehen lassen."

Gemeinschaftsschule

Schüler jedes Leistungsniveaus können die Gemeinschaftsschule ab Klasse 5 besuchen. Auf eine frühe Festlegung auf Hauptschüler, Realschüler oder Gymnasiast wird bewusst verzichtet. Die Entscheidung, welcher Abschluss angestrebt wird, fällt erst im zweiten Halbjahr der 8. Klasse mit den Eltern. Für jedes Kind bleiben alle Abschlüsse und Anschlussmöglichkeiten offen. In Friedrichshafen soll es laut Gemeinderatsbeschluss ab dem Schuljahr 2020/21 an der Gemeinschaftsschule auch eine Oberstufe und damit die Möglichkeit geben, Abitur zu machen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Graf-Soden-Schule lädt am 15. März um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung für Eltern ein. Am 25. März gibt es beim Frühlingsfest mit Tag der offenen Tür zudem eine Schulhausrallye für Schüler, die sich für die GMS interessieren. (kck)