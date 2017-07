Friedrichshafen Gemeinsam feiert sich's am besten

Die vier Friedrichshafener evangelischen Innenstadtgemeinden haben am Sonntag ein gemeinsames Gemeindefest veranstaltet.

Eigentlich lägen die evangelischen Kirchengemeinden Friedrichshafens ohnehin nicht allzu weit auseinander, befindet Uwe Barkmann, langjähriger Vorsitzender des Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinderats. "Und doch ist so ein gemeinsames Gemeindefest aller vier Innenstadtgemeinden etwas ganz Besonderes", sagt er. "Und das Jubiläumsjahr der Reformation liefert dazu genau den richtigen Anlass."

Gute Stimmung am Sonntag auch bei durchwachsenem Wetter rund um die alte Festhalle an der Scheffelstraße. "Unser Zelt steht noch – trotz des Sturms und des Gewitters in der vergangenen Nacht", stellt Schlosskirchenpfarrerin Rebekka Scheck in ihrer Begrüßung zu Beginn des Familienfestes freudig fest. Was es mit einem Netz so alles auf sich haben kann, das thematisieren Betty Weise und Dagmar Mader in ihrem szenischen Anspiel und wecken damit nicht nur das Interesse der Kinder. "He's got the whole world in his hand", spielt der Posaunenchor auf.

Fröhlich und bunt geht das Fest der Gemeinden der Schlosskirche, der Paul-Gerhardt-, der Bonhoeffer- und der Erlöserkirche in Anschluss an den Gottesdienst weiter. Dazu tragen nicht zuletzt die Clowns "Jo Vanni" alias Jugendreferent David Scherger und Pfarrer Matthias Hofmann bei, die mit ihrem "Live-Painting" für beste Unterhaltung bei Klein und Groß sorgen. Beim "Markt der Möglichkeiten" in der Festhalle gibt es die Gelegenheit, sich einen Überblick über die Angebote verschiedener Einrichtungen der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen zu verschaffen. Beispielsweise Gabriele Wittnebel informiert über die vielfältigen Facetten der kirchenmusikalischen Schwerpunkte und wirbt um weitere Mitglieder für den Förderkreis der Kirchenmusik.

Dass ohne dessen kontinuierliche Unterstützung vieles nicht möglich wäre, bestätigt Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel und lenkt den Blick auf die 42. Sommerkonzerte in der Schlosskirche, die am 30. Juli eröffnet werden. "Es ist verblüffend, welch' großes Maß von Wertschätzung spürbar geworden ist", lautet seine Einschätzung zum bisherigen Verlauf des Jubiläumsjahrs, das auch für ihn als Kirchenmusiker und Schlosskirchenkantor noch lange nicht zu Ende ist. "Schön, was wir gemeinsam geschafft haben", so auch das positive Fazit von Pfarrerin Eva-Ursula Krüger nach einem – nicht nur aufgrund der Wetterkapriolen – spannenden Wochenende.

Termine

Weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr der Reformation: Samstag, 23. September, 17 Uhr: mittelalterliche Musik und Tänze im Evangelischen Gemeindehaus Manzell. Freitag und Samstag, 6. und 7. Oktober, 19 Uhr, in der Schlosskirche: "Luther", ein Pop-Oratorium. Dienstag, 31. Oktober, 10 Uhr, Schlosskirche: Festgottesdienst mit der Kantate "Ein feste Burg ist unser Gott". Mittwoch, 22. November, 19 Uhr, Schlosskirche: ökumenischer Abendgottesdienst mit Pater Anselm Grün. Freitag und Sonntag, 24. und 26. November, Graf-Zeppelin-Haus: Theater "Stürmische Zeiten oder auf Christus gewagt" der Gesamtkirchengemeinde. Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, Schlosskirche: offenes adventlich-weihnachtliches Singen. (ghw)