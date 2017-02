Gemeinderat vertagt Gestaltungsbeirat

Die CDU hatte beantragt, dass die Verwaltung erst ein genaueres Konzept für ein unabhängiges Expertengremium in Sachen Stadtarchitektur vorlegen soll.

"Die bisherige Vorlage hat Details ausgespart", begründete CDU-Fraktionssprecher Achim Brotzer, "die sollten aber klar sein, bevor wir über die Einrichtung eines solchen Beirats abstimmen." Mit 24 Stimmen (14 Gegenstimmen, fünf Enthaltungen) befürwortete der Rat diesen Vorschlag mehrheitlich.

Gegenwind kam vor allem von Heinz Tautkus (SPD) und Hannes Weber (Freie Wähler), die sich bereits seit längerer Zeit einen Beirat wünschen, der Architekten, Planern und Bauherren bei größeren Projekten beratend zur Seite stehen soll. "Wir sollten heute eine Entscheidung treffen und der Verwaltung das Signal geben, ein Konzept zu finden, das zu Friedrichshafen passt", betonte Weber und verwies auf die vergangene Sitzung des Technischen Ausschusses, in der Baubürgermeister Stefan Köhler bereits einen Vorschlag unterbreitet hatte. Auch Tautkus war nicht begeistert über die Idee, das Thema zu verschieben. Er wolle mit der Verwaltung zusammen bestimmen, wohin die Sache gehen soll und schlug einen Runden Tisch mit den örtlichen Architekten und die Ausschreibung eines lokalen Architekturpreises vor. Deshalb gebe es von der SPD ein "grundsätzliches Ja zum Gestaltungsbeirat, um den Weg differenziert aufzuzeigen".

Daniel Oberschelp (CDU), selbst Architekt, bemerkte, dass die CDU in Sachen Baukultur in Friedrichshafen noch auf viele offene Fragen gestoßen sei: "Für uns ist es wichtig, das Thema aus dem Gemeinderat heraus zu bearbeiten und einen diskursiven Prozess einzuleiten." Man müsse einen Weg finden, der zu dieser Stadt passe.

Bis vor der Sommerpause will Baubürgermeister Köhler nun weitere Ideen und Informationen im Technischen Ausschuss vorbringen, wie ein solcher Beirat in Friedrichshafen aussehen könnte. Dazu schlug er eine Tour des Technischen Ausschusses in Nachbarstädte, wie Ravensburg und Konstanz vor, die bereits einen Gestaltungsbeirat haben. Außerdem soll es noch Gespräche mit der Architektenkammer geben.