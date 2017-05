Friedrichshafen Gemeinderäte fordern Entscheidung zum Bahnhof Fischbach

Bei der Vorberatung zum Workshop-Verfahren Eisenbahnstraße im Technischen Ausschuss sorgte eine Aussage von Stadtplanungs-Amt Chef Klaus Sauter zum Bahnhof Fischbach für Kritik. "Die Gastronomie ist sicher, aber über das Kulturangebot wird in den nächsten Jahren zu diskutieren sein", sagte er. Nun fordern einige Gemeinderäte Klarheit und ein Kulturkonzept.

Wie Fischbachs Ortsmitte rund um das 7,6 Hektar große Areal zwischen Bahnlinie, Kapellen- und Zeppelinstraße künftig aussehen wird, soll gemeinsam mit Bürgern in einem sechsmonatigen Workshop-Verfahren entschieden werden. Schließlich umfasst das Gebiet auch die katholische St. Magnus-Kirche samt ihrem Kindergarten im Osten, den Skateplatz, das Grundschul-Gelände samt Fest- und Sporthalle und Tartanbahn im Süden und die Gewerbeflächen im Norden. Am Dienstag brachte der Technische Ausschuss das 198 000 Euro teure Verfahren einstimmig auf den Weg.

Bis September sollen vier ausgesuchte Planungsbüros Vorentwürfe für das Misch-und Wohngebiet liefern, die dann wiederum von einem Expertengremium bewertet und mit Bürgern in einem Workshop (22. September) diskutiert werden. Am Ende steht ein Siegerentwurf, der in einem Bebauungsplan-Verfahren münden soll. Am Montag, 22. Mai, entscheidet der Gemeinderat final über das Verfahren "Eisenbahnstraße".

Auch wenn die Mitglieder des Technischen Ausschusses das mittlerweile bekannte Verfahren, bei dem Bürger aktiv beteiligt werden, begrüßen, wollte keine richtige Aufbruchstimmung aufkommen. Stattdessen klang leise Kritik an den vergangenen Verfahren, beispielsweise in Berg, durch, wo die Gemeinderäte lediglich beratend im Gremium saßen und nicht stimmberechtigt waren. "Sind wir nun stimmberechtigt?", wollte Daniel Oberschelp (CDU) wissen. Auch Gerlinde Ames (FDP) hakte bei Baubürgermeister Stefan Köhler nach. Der verwies auf eine Antwort in der Gemeinderatssitzung, "bevor wir etwas Falsches sagen."

Zudem wurden die Gemeinderäte bei einer Aussage von Stadtplanungsamt-Chef Klaus Sauter zum Bahnhof Fischbach hellhörig. "Die Gastronomie ist sicher, aber über das Kulturangebot wird in den nächsten Jahren zu diskutieren sein", sagte dieser in seiner Einführung. "Diese undeutige Aussage ist uns zu wenig", erwiderte Karl-Heinz Tautkus (SPD), "wir brauchen ein komplettes Kulturkonzept für Friedrichshafen und keine Fragezeichen im Workshop-Verfahren." Dabei kritisierte er auch die ausstehende Entscheidung zum Heizhaus im Fallenbrunnen ("neblige Zukunft"). Zustimmung erhielt er von Ames, die betonte: "Es könnte ein spannendes Zusammenspiel von Neuer Mitte, Mehrgenerationenhaus und dem Bahnhof Fischbach werden." Köhler ging auf diese Forderung nicht konkret ein. Auch eine Idee von Tautkus, über so genannte "Low-Budget-Häuser", also eine Art günstige Fertighäuser in dem geplanten Wohngebiet, wurde nicht weiter berücksichtigt. "Das kann aber dann beizeiten in das Workshop-Verfahren einfließen", so Köhler.

Und zwei weitere Punkte sorgten für Nachfragen. So zeigte Sauter zu Beginn eine Karte, auf der die Industriegebäude entlang der Bahnlinie und der Eisenbahnstraße als "können abgebrochen werden" markiert waren. Auf Nachfrage von Jochen Meschenmoser (Freie Wähler) konkretisierte der Stadtplanungsamt-Chef: "Die Firmen haben natürlich Bestandsschutz, wir werden aber in dem Prozess über einen möglichen Verkauf und Ersatzflächen sprechen." Größere Flächen stünden bereits zur Disposition, andere Gewerbetreibende hätten schon Gesprächsbereitschaft gezeigt. Köhler betonte: "Wir machen Angebote, aber ob die angenommen werden, wissen wir nicht."

Ob der Skateplatz denn nun doch ersatzlos gestrichen werde, wollte zudem Uli Heliosch (Grüne) wissen. "Das Jugendforum hat betont, dass der Skateplatz wichtig ist", sagte er. In der Vorlage werde den Planungsbüros bisher gesagt, dass hier eine Überplanung denkbar sei, um einen "Ortseingang" zu definieren. Nicht aber, dass sie den Skateplatz an einem anderen Standort planen sollen. Köhler sagte zu, die Vorlage an dieser Stelle bis zur Gemeinderatssitzung überarbeiten zu wollen.

