Friedrichshafen Gelungene Sommerserenade des Männerchors Friedrichshafen-Fischbach

Ein großes Publikum genießt das Konzert sowie die wunderschöne Lage des "Zeppelin-Hauses am Bodensee" in Fischbach. Schon zum fünften Mal tritt der Männerchor hier auf.

In der abklingenden Hitze des Juliabends, direkt am Bodensee, im Park des "Zeppelin-Haus am Bodensee" gab ein ausgesprochen gut gelaunter Männerchor Friedrichshafen-Fischbach sein abendliches Ständchen für all die vielen Fischbacher, die gerne gekommen waren. Im ersten Teil des Konzerts, das dieses Jahr den A-Capella-Gesang elektronisch verstärkt ins Publikum gebracht hat, sang der Chor, der in seinem 85. Jahr steht, traditionelle, schwäbische Lieder und zwei Stimmungslieder aus Italien und der Schweiz. Ein gesungenes "Grüß Gott" ließ schon hören, dass die Sänger mit großem Vergnügen ihre Zuhörer mitnahmen in ihre Welt der Klänge. Engagiert kam "Auf der schwäb'schen Eisenbahne" mit gezischten Lokomotivgeräuschen und rauschte klassisch zur "Fischerin am Bodensee". Nach dem Tönen und Hupen des Zuges, waren das Krähen und Gackern beim venezianischen Volkslied "Der Hahn von Onkel Giacometo" sehr witzig und ein bisschen selbstironisch. Der Chor singt in einem angenehm temperierten Stimmteppich, der, wohl austariert, auch die schwierigsten Passagen meistert. Besonders mit den leisen Tönen kommen die Sänger unter Erich Hörmanns Leitung wunderbar zurecht.

In der Pause stärkten sich Sänger und Publikum beim saisonalen Grillteller und neben Gesprächen unter Nachbarn fanden die Besucher Zeit, den herrlichen, ungetrübten Ausblick auf das Schweizer Seeufer mit dem Säntis zu genießen. Eine andere Möglichkeit war, von Gabriele Freund, der Geschäftsführerin der "Luftschiffbau GmbH" und des "Zeppelin–Haus am See", ein bisschen über die Geschichte des großzügigen Anwesens zu erfahren. 1907 vom bekannten Architekten Theodor Fischer für den Reutlinger Fabrikanten Emil Gminder gebaut, genoss dessen Familie bis 1929 großzügigste Räumlichkeiten unmittelbar am See. Dann erwarb die evangelische Diakonie das Anwesen und bewirtschaftete es als Gäste- und Tagungshaus bis vor drei Jahren. Da übernahm die "Luftschiffbau GmbH" und betreibt das Gästehaus weiter. Ein "Geheimtipp", wie Frau Freund lächelnd sagt. Der Männerchor singt hier schon seit fünf Jahren und seine Konzerte sind erfreut übernommen worden.

Und mit einem aufkommenden, lauen Lüftchen vom See stimmt dieser jetzt den zweiten Teil seines Konzertes an. Internationale Lieder und Chansons sind nun zu hören. Sie werden von Jürgen Jakob aus Tettnang am Klavier begleitet. Chorleiter Erich Hörmann, der diese Aufgabe mit Freude schon seit 30 Jahren wahrnimmt, dirigiert engagiert seine 40 Mann durch Musik aus Kroatien, Frankreich, Amerika und Spanien. Das Publikum kennt die Stücke zum Teil, ist begeistert, ruft "bravo". Und besonders bei "Überall blühen Rosen" von Gilbert Bécaud, aber auch bei "My Way" mit deutschem Text singt der Chor so überraschend gefühlvoll, dass es eine wahre Freude ist, die Männerherzen aufgehen zu sehen. Auch das sehr aufmerksame, altermäßig gemischte Publikum lässt sich vom Gesang berühren, der für die Männer an diesem Abend eine durchaus schweißtreibende Angelegenheit ist – spätestens mit "Mama Loo" von den Les Humphries Singers.

Es ist schön zu erkennen, dass der Chor wohl keine Nachwuchssorgen hat, blickt man in die Gesichter der Sänger. Und die Vögel im Park mit den gewaltigen, alten Bäumen stimmen mit ihrem Abendlied ein in das "Dankeschön und auf Wiederseh'n", mit dem sich der Männerchor Friedrichshafen-Fischbach verabschiedet. Das Publikum kann sich freuen, ihn auch im nächsten Jahr bei seiner "Sommerserenade" wiederzusehen. Dann allerdings wird das Anwesen wohl umgebaut werden.