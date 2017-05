Friedrichshafen Gelebte Städtepartnerschaft: Peoria-Club besteht seit 35 Jahren

Der Peoria-Club konnte jetzt sein 35-jähriges Bestehen feiern. Mitglieder und Gäste kamen im Graf-Zeppelin-Haus zusammen.

Dieser Verein zeugt seit Jahrzehnten von gelebter Städtepartnerschaft. Vor 35 Jahren wurde der Peoria-Club gegründet – und hat in dieser Zeit immer wieder bewiesen, dass der große Teich und Tausende von Kilometern Entfernung kein Hinderungsgrund sind für langjährige Freundschaften zwischen Menschen in Friedrichshafen und Peoria.

Über alle Generationen hinweg wird die Partnerschaft getragen. Zur Feierstunde im Graf-Zeppelin-Haus kamen viele Mitglieder, von denen manche von der ersten Stunde an mit dabei sind. Als Gäste wurden unter anderem auch Professor Martin Morris und Studenten der Bradley University aus Peoria, die derzeit für einen dreiwöchigen Studienaufenthalt im Hafen weilen, willkommen geheißen. Der ehrenamtliche Bürgermeister Erich Habisreuther überbrachte die Grüße und Glückwünsche der Stadt Friedrichshafen. Als Gründungsmitglieder wurden Heinz Schaack, Willi Huster, Khai Le Hong, Walter Hinterhofer und Peter Landeck für ihre langjährigen Verdienste um den Verein geehrt.

Auf 35 bewegte Jahre ging Club-Präsident Joachim Seliger in seiner Ansprache ein. "Lasst uns diesen gemeinsamen Weg in den kommenden Jahren weitergehen, gestalten wir gemeinsam die Zukunft unserer Städtepartnerschaft, halten wir sie am Leben und geben ihr mit neuen Ideen ein attraktives Gesicht", so sein Appell an die versammelte Festgemeinde. Nach einem Aufruf von Oberbürgermeister Martin Herzog und Heinz Schaack war der Peoria-Club am 4. November 1982 gegründet worden – im Auftrag, die Menschen in beiden Partnerstädten einander näherzubringen. Insbesondere der jährlich stattfindende Schüler- und Jugendaustausch ist seit jeher eine tragende Säule im Vereinsleben.

Die Kontakte zwischen der Dualen Hochschule und der Bradley-University in Peoria werden ebenso unterstützt. Dass von Stillstand im Peoria-Club keine Rede sein kann, dafür sprechen auch die aktuellen Daten. Am 5. Juni werden die Bradley Studenten verabschiedet, am 25. Juli geht es für Häfler Schüler drei Wochen nach Illinois und ebenfalls im Sommer wird eine Studentin aus Peoria zu einem dreimonatigen Praktikum bei der Zeppelin Systems GmbH erwartet.