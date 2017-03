Friedrichshafen Gedenkfeier für Graf Zeppelin

Mit einem großen Gedenkkonzert im GZH feiert die Stadt den 100. Todestag von Ferdinand Graf von Zeppelin.

Friedrichshafen – Um die Erinnerung an das Leben und Wirken von Ferdinand Graf von Zeppelin wird es am Dienstag, 7. März, um 18 Uhr beim Zeppelin-Denkmal im Uferpark gehen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Für Stadt und Zeppelin-Stiftung spricht Oberbürgermeister Andreas Brand. Claudia Emmert, Leiterin des Zeppelin-Museums, wird für die Unternehmen der Zeppelin-Stiftung sprechen. An der Kranzniederlegung beteiligt sich außerdem der Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin-Museums. Für die musikalische Begleitung der Gedenkstunde sorgt das Trompetenquartett der Musikschule Friedrichshafen.

Im Anschluss an die Gedenkfeier geben die Lehrkräfte der Musikschule ein Gedenkkonzert um 19.30 Uhr im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses. Der Eintritt ist frei. Bei dem Konzert wird Musik aus vier Jahrhunderten erklingen, von Klassik bis Pop. Darunter Kammermusik, die auch zu Zeppelins Zeiten schon bekannt war, genauso wie Musik bis in die heutige Zeit. Auf dem Konzertprogramm stehen unter anderem Klaviermusik von Beethoven und Chopin, Kammermusik für Klavier, Bläser und Streicher von Mozart und Debussy, bis hin zu einem Tango von Piazzolla, einer Komposition von Broschek und dem Halleluja von Leonard Cohen. Seit rund 64 Jahren werden in der Musikschule als Einrichtung der Zeppelin-Stiftung Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene musikalisch ausgebildet und gefördert.

Bei zahlreichen Veranstaltungen der Musikschule zeigen Schüler ihr Können in der Öffentlichkeit. Aber auch ihre Lehrkräfte, hochqualifizierte Musiker und Pädagogen, sind im Unterricht und bei eigenen Auftritten als Musiker aktiv. Das Konzert ist eine musikalische Verbeugung vor Ferdinand Graf von Zeppelin und zeigt die Bandbreite der Musikschule.

Die Mitwirkenden sind: Johannes Becher (Cello), Alexander Broschek (E-Bass), Hans-Dietrich Buchheim (Blockflöte), Charlotte Decker (Flöte), John Dupuis (Klavier), Sabine Ernst (Horn), Horst Guist (Posaune), Valeryia Koryeva (Violine), Adriana Lang (Klavier, Gesang), Sigrun Meschenmoser (Klarinette), Ulrich Murtfeld (Klavier), Julius Reger (Fagott), Ulrike Sailer (Flöte), Frank Schüssler (Saxophon), Andres Schreiber (Viola), Lisa Walzer (Oboe a.G.), Natalya Welsch (Cello), Torsten Wenz (Drumset).

Weitere Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen anlässlich des 100. Todestages des Grafen Zeppelin sind in einem Programmflyer zu finden. Dieser lieg im Rathaus, in den Ortsverwaltungen, im Bürgeramt Fischbach und in öffentlichen Einrichtungen aus. Der Flyer ist auch als Download verfügbar. Informationen im Internet: www.zeppelin.friedrichshafen.de