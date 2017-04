vor 2 Stunden Andreas Ambrosius Exklusiv Friedrichshafen Gebäude-Verzeichnis kein Allheilmittel für Erhalt historischer Häuser

Vergangenes Jahr wurde das ehemalige Hotel Schöllhorn abgerissen, vergangene Woche eine alte Backsteinvilla in der Riedleparkstraße. Wie viele historisch bedeutsame Gebäude es in der Stadt gibt, ist bislang nicht systematisch erfasst. Doch ob so eine Liste das Verschwinden prägender Häuser verhindert, ist fraglich.