Friedrichshafen-Ettenkirch Galleyengeister feiern fünf Tage

Der Terminplan der Narrenzunft Ettenkirch steht. Fünf Tage lang wird die Fasnacht groß gefeiert.

Vom Aprés-Ski-Ball bis zum Funkenabbrennen: Die Narrenzunft Ettenkirch mit ihren Galleyengeistern wird laut Mitteilung an fünf Terminen Fasnet feiern. Der Narrenfahrplan der Zunft listet als erste eigene Veranstaltung den inzwischen traditionellen Aprés-Ski-Ball am Samstag, 4. Februar. In der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch wird an jenem Tag ab 20 Uhr gefeiert. Die Band Heaven wurde engagiert, erwartet werden Lumpenkapellen und Maskenträger. Karten gibt es im Gasthaus Krone und im Lädele in Ettenkirch.

Weiter geht es für die Galleyengeister am Gumpigen, 23. Februar, mit dem Rathaussturm ab 10 Uhr und mit dem Kinderball von 14 bis 17 Uhr in der Ludwig-Roos-Halle sowie mit dem Narrenbaumstellen ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz. Das Narrenbaumstellen wird mit Musik vom Musikverein Ettenkirch und Lumpenkapellen begleitet. Am Freitag, 24. Februar, laden die Narren ab 20 Uhr zum Bürgerabend mit Verleihung des Allmachtsbachelordens in die Aula der Don-Bosco-Grundschule ein. Narrenmesse ist am Sonntag, 26. Februar, um 9 Uhr in der Kirche St. Petrus und Paulus, bevor die Fasnet mit dem Funkenabbrennen am Sonntag, 5. März, ab 19 Uhr in Lehorn endet.