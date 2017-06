Im Zentrum der Ausstellung stehen die Radierungen des in Singen geborenen Künstlers, der an der Dokumenta 7 und an der Biennale in Venedig teilnahm. Zu sehen bis 29. Juli.

„Über die Zukunft entscheidet das, was nicht ist“, hat der Künstler Felix Droese einmal gesagt. Zum Fatalismus neigt der 1951 in Singen geborene Sohn eines altkatholischen Pfarrers also sicher nicht. Folgt man diesem Satz, dann gibt es keine Unausweichlichkeiten, nur weil die Gegenwart nun einmal ist, wie sie ist.

Mit dieser Weltsicht wundert es nicht, dass Droese sich um konventionelle Maßstäbe, die an ein Leben herangetragen werden, wenig kümmert. Das vermeintliche Ideal einer bruchlosen Künstlerbiographie hat er nicht verfolgt. Droese, der die Region schon mit drei Jahren verließ, weil der Vater Pfarrstellen auf der Nordsee-Insel Nordstrand und danach in Essen antrat, ging vor dem Abitur vom Gymnasium ab. Er arbeitete als Landschaftsgärtner auf dem Friedhof, als Vermessungsgehilfe und in der Psychiatrie – letzteres, weil er in den hochpolitisierten Endsechzigerjahren den unbequemen Weg der Wehrdienstverweigerung ging.

„Was ist der Wert eines Menschen, was zeichnet ihn aus? Was ist der Kern des Menschen schlechthin?“ Diese Fragen, sagt Christoph Bauer in der Galerie Lutze, haben Droese in der Psychiatrie stark beschäftigt. Bauer ist Leiter des Städtischen Kunstmuseums Singen und trennt in seiner Einführung die Spreu vom Weizen, wenn es um Droeses weiteren Lebenslauf geht: Er wurde an der Kunstakademie Düsseldorf aufgenommen und besuchte dort auch die Klasse von Joseph Beuys – was noch nicht viel aussagt, weil Beuys ja eine Zeitlang demonstrativ auch alle abgelehnten Studenten aufgenommen hat. „Es gibt Heerscharen von Künstlern, die ein wenig bimmelnd durch die Lande laufen und sagen: ‚Ich war Beuys-Schüler.’ Das ist natürlich Quatsch“, sagt Bauer. „Nur wenige Künstler haben sich intensiv mit Beuys beschäftigt. Felix Droese gehört eindeutig zu ihnen.“

Droese war in der APO aktiv, bei einer Demonstration wurde er verhaftet und wegen schweren Landfriedensbruchs auf Bewährung verurteilt. Als Meisterschüler wurde er abgelehnt – und machte doch Karriere. 1982 gelang ihm der Durchbruch: Auf der Documenta 7 zeigte er seinen riesengroßen dunklen Papierschnitt „Ich habe Anne Frank umgebracht“. Damit reagierte er auf eine damalige Debatte, in der Fragen an der Echtheit von Anne Franks Tagebüchern laut geworden waren und aus der auch NS-Anhänger ihren Vorteil zu ziehen suchten. Derlei Relativierungen schob Droese einen Riegel vor: Durch die Titelgebung seines Documenta-Beitrags betonte er die persönliche Verantwortung für den Umgang mit der deutschen Geschichte.

Gegen sein stetiges Vorankommen in der Kunstwelt strampelte Droese aktiv an, noch als längst etablierter Künstler: 1996 bot er seine Kunst auf einer Ausstellung für 80 Pfennig an, aber auch für 18 000 Mark, um zu zeigen dass es bei Kunst nicht um den Marktpreis geht. Da es ihm, wie auch Beuys, immer wichtig war, seine Kunst breit unter die Leute zu streuen, überredete er 2003 den Discounter Aldi zum Verkauf einer zehntausendfachen signierten Auflage zweier Grafiken. Stückpreis: 12,99 Euro. Das Unternehmen, mit Droeses Kunst nicht vertraut, rechnete mit „netter Blümchenmalerei“, so Bauer, und spielte mit.

Nette Blümchenmalerei wird auch in der Galerie Lutze nicht gezeigt. Bernd Lutze konzentriert sich fast ausschließlich auf Radierungen aus den Jahren 1982 bis 2013. Im Zentrum steht die 22-teilige Mappe „Einer muss wachen“ (1982). Das Blatt, das dem Zyklus den Titel gibt, wirkt wie ein Sinnbild auf die Last der Verantwortung. Dieser besagte Wächter ist eine einsam stehende, ausgemergelte Figur, umlagert von zusammengekauerten Schläfern. Unter den Füßen des Wächters liegen spitze Steine, vielleicht damit der Schmerz ihn am Einschlafen hindert und an seinem Leib hängt eine Kette mit Glöckchen, die bei jeder Bewegung die Schlafenden aufschrecken wird. Mit Schellen wird aber auch der Narr markiert, der Ausgestoßene, der zugleich das Privileg genießt, der Gesellschaft unbequeme Wahrheiten sagen zu dürfen.

Dieser Wächter ist keine überhöhte, keine starke Gestalt. Er verrichtet einen aufgezwungenen Dienst, der getan werden muss. Oft arbeitet Droese mit anspielungsreichen Titeln. So stammen die Worte „Einer muss wachen“ aus einem kurzen Text von Kafka, und natürlich denkt man dabei auch an den in Gethsemane wachenden Christus inmitten seiner schlafenden Jünger. Droese nutzt solche vorgeprägten Titel, um die Betrachter abzuholen. Zugleich verweigert er sich einer Illustration vorgeprägter Erwartungen. Bedeutungen bleiben in der Schwebe, Eindeutiges liefert Droese selten bis nie. In ihrer Sparsamkeit wirken die Radierungen skizzenhaft und andeutungsvoll, so als scheue Droese nichts mehr als die starke Gravur einer fixen Aussage. Christoph Bauer versteht diese Blätter als sichtbar gemachten Denkprozess: „Die wandernde Linie wird so geführt, dass man Droese beim Denken zusehen kann. “ An den Zeitgeist binden lassen sich Droeses Radierungen hinsichtlich der Motive nicht. Pferde, Vögel und fahrende Karren ziehen sich durch die Blätter; Schiffe, mit denen er an der Küste aufgewachsen ist, werden Urbilder des Bergenden und Rettenden. Sich auf diesen Bilderschatz zu stützen markiert den Anspruch einer Kunst, auch morgen noch etwas auszusagen, weil sie sich nicht ans Aktuelle ausliefert.

Immer wieder, auch in den neueren Arbeiten, taucht die christliche Ikonologie auf, mit der Felix Droese aufgewachsen ist. Paradoxien durchziehen sie. So zeigt der großformatige Holzdruck „Sammelt euch“ (1983) eine von Vögeln umgebene Gestalt in einem dunklen Raum. Offenbar spielt die Szene im Inneren einer Kathedrale, denn die Bildfläche hat die Form eines gotischen Spitzfensters – dann aber müsste die Grafik lichtdurchflutet sein. Es sind solche Geheimnisse, Spannungen und Widersprüche, die diesen Grafiken ihre bleibende Gültigkeit verleihen. Ginge ihr Sinngehalt bruchlos auf, hätten sie sich im Moment der Entschlüsselung zugleich erledigt.

Scherenschnitte habe Felix Droese bekannt gemacht und manche neuere Radierung der Ausstellung erinnert daran. Etwa „Oben ein Kreuz und unten schaut Claudia Roth blod aus der Wasche“ (2005). Wie ausgeschnitten schält sich das Kreuz aus der Bildfläche und durch die Namensgebung stellt eine Strichfigur – Claudia Roth – einen aktuellen politischen Bezug her. Das Erhabene (Kreuz) und das Politische (Roth) ist aber an den Rand gedrängt. Dazwischen herrscht ein gegenstandsloses Spiel von Punkten, Linien und Kreisen. Unfestes Material, das sich vielleicht ins Zukünftige dreht.

Bis 29. Juli in der Galerie Lutze, Zeppelinstraße 7, in Friedrichshafen. Geöffnet Mittwoch bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 0 75 41/2 27 13.