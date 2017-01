Friedrichshafen GZG-Schülerfirma "SeeHolz" verkauft selbstgefertigte Produkte

Die Schülerfirma "SeeHolz" des Graf-Zeppelin-Gymnasiums verkauft Obstschalen, Knobelspiele und Schlüsselanhänger aus lokalem Holz. Mit der Herstellung kommen die Schüler der Kurstufe 1 kaum der Nachfrage hinterher.

Eines fehlte fast komplett bei der ersten Hauptversammlung der Schülerfirma „SeeHolz“ des Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG). Denn von den selbstgesägten Holzprodukten des Unternehmens der Kursstufe 1 gab es wenn, dann nur Einzelstücke zu sehen. Den Schülern konnte man aber dafür aber kaum einen Vorwurf machen. Viel mehr lag diese Abwesenheit daran, dass der bisherige Verkauf der Obstschalen, Holzrätsel und Schlüsselanhänger die Produktionskapazitäten überstieg – und „SeeHolz“ damit ausverkauft ist, also einfach gar nichts mehr zum Vorzeigen im Lager hat.

Mit neuen Abläufen und mehr Zeit für die Arbeit soll diese Unterversorgung aber bald Vergangenheit sein. Genau mit solchen Überlegungen, Problemen und Lösungen ist man auch schon mitten drin im Sinn der Schülerfirma. „Learning by doing ist unser Motto“, sagt Jan Sternnagel. Der Schüler ist Vorstand von „SeeHolz“. Es geht also darum, zu lernen, indem man etwas einfach macht. Im Fall der GZG-Schüler war das die Gründung einer Schülerfirma, die am 12. Oktober letzten Jahres stattfand. Das Projekt ist begrenzt auf ein Schuljahr, endet also mit den Sommerferien. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Schülerfirmen sind eigen. „SeeHolz“ ist Teil des sogenannten Junior-Programms. Diese unter anderem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte gemeinnützige GmbH unterstützt Schülerfirmen bei Organisation und gibt juristische Sicherheit. Anteilseigner von „SeeHolz“ sind die Schüler selbst sowie 41 Bekannte und Verwandte.

Noch vor der Firmengründung mussten sich die 20 Schüler aber erst einmal auf ein Produkt einigen. Manches stand dabei zur Auswahl, am Ende fiel die Wahl aber auf selbstgemachte Produkte aus lokalem Holz. „Das ist gut verfügbar, es machte uns eigenständig, weil wir alles selbst herstellen konnten“, sagt Louis Eisele von „SeeHolz“. „Und vor allem hat uns gefallen, dass die Produkte einzigartig sind.“ Denn ausklappbare Obstschalen in lokaler Form, also mit Bodensee- oder Apfel-Umriss, das gab es den Schülern zufolge zuvor eben nicht. Allerdings stießen die Jungunternehmer schnell auf Hindernisse: Das Ausgangsmaterial, regionales und hochwertiges Hartholz, ist teuer. Hinzu kamen komplizierte, zeitaufwendige Produktionsabläufe und nicht immer optimale Kommunikation. „Respekt für eure Geduld und Nerven“, zollte deswegen Schulleiter Hermann Dollak. Die Schüler bekamen Holz geschenkt und drehten wie in der großen Wirtschaft an den Abläufen. Das sollen nun helfen, die derzeit noch 52 zu liefernden Produkte bald an die Besteller zu bringen. Ab Frühjahr sollen die Holzwerke zudem an Touristeninformationen das Interesse der Urlauber auf sich ziehen.

Produkte und Verkauf

"SeeHolz" bietet vier selbsthergestellte Produkte aus Hartholz an, teils in verschiedenen Größen. Schlüsselanhänger in Bodenseeform (2,50 Euro), Holzrätsel, die man als Topfuntersetzer verwenden kann (klein 6 Euro, groß 9 Euro), eine Obstschale in Apfelform, die so gesägt ist, dass man sie zusammen- und ausklappen kann (25 Euro) sowie einen Obstschale in Bodenseeform nach demselbem Prinzip (klein 15 Euro, groß 25 Euro).

Kaufen kann man die Produkte direkt bei den Schülern und jeden Dienstag zwischen 14 und 16 Uhr in der Aula des Graf-Zeppelin-Gymnasiums. (dod)