Friedrichshafen Fußgängerzone: Mehr Kontrollen sollen Ruhe bringen

Die Stadtverwaltung spricht sich nicht für die Anbringung von Pollern aus. Durch eine zusätzliche Stelle soll stattdessen der Verkehr verstärkt kontrolliert werden und so unberechtigte Autofahrer dauerhaft aus der Häfler Fußgängerzone verbannt werden.

Ein piepsender Lkw versucht umzudrehen, daneben ein weiterer Lieferwagen, der gerade auslädt. Hupend taucht in diesem Moment ein Kleinwagen auf. Auch der will unbedingt vorbei und übersieht fast eine sichtlich genervte Mutter mit Kind. Als wäre das Chaos nicht groß genug versucht ein überlebensmutiger Fahrradfahrer, sich einen Weg zwischen den Fahrzeugen hindurch zu bahnen. Fast fünf Minuten lang dauert das Manöver, und der Weg durch die Karlstraße scheint frei – bis der nächste Privatwagen auftaucht.

Wer sich vormittags durch die Häfler Innenstadt bewegt, der trifft auf ein hektisches Durcheinander. Dass die Zahl der Autos in der Häfler Fußgängerzone überhandgenommen findet beispielsweise Irma Kieferle. Die Häflerin wohnt in der Innenstadt und bekommt das Durcheinander jeden Tag mit. "Es stört mich wirklich, aber es kontrolliert ja niemand. Ohne Kontrollen werden die Leute weiter hier durchfahren", sagt Kieferle, "Poller aufzustellen wäre eine gute Entscheidung."

Laut der Sitzungsvorlage des Finanz- und Verwaltungsausschusses zur Reduzierung des unberechtigten Verkehrs in der Fußgängerzone sieht die Stadtverwaltung jedoch von einer Poller-Lösung ab. Von einer "gezielten Ausweitung" der Kontrollen und einer erweiterten Überwachung des Parkverbots sollen Autofahrer dauerhaft aus der Fußgängerzone ferngehalten werden.

Was spricht für die Poller-Lösung? Mit den Pollern wäre zu jeder Zeit sichergestellt, dass keine unberechtigten Fahrzeuge in die Fußgängerzone hinein fahren könnten. Zumindest in den Zeiten, in denen kein Lieferverkehr hineinfahre. Alle anderen Berechtigten könnten mithilfe einer Fernbedienung die Poller selbst absenken. Bei Stromausfall würden die Sperrungen automatisch abgesenkt werden. Außerdem würde eine Ampel anzeigen, wann sich die Poller absenken oder hochfahren. Eingebaut werden könnten die Poller an den beiden Einfahrten der Fußgängerzone Friedrichstraße und Romanshorner Platz/Buchhornplatz. Der Investitionsaufwand für Friedrichshafen wird laut Vorlage auf 55 000 Euro geschätzt. Die Folgekosten für deren Wartung seien derzeit noch nicht benennbar. Vorbild für diese Lösung ist eine Polleranlage in Lörrach. Dort hat es bislang keine Unfälle mit Autos gegeben, jedoch zwei Unfälle mit Fahrrädern.

Da die Fußgängerzone bereits heute intensiv kontrolliert werde und die meisten einfahrenden Autos auch die entsprechende Berechtigung haben, schlägt die Verwaltung vor, die Kontrollen zu verstärken. Durch die Verhängung von Bußgeldern würden zwar Verstöße nicht verhindert, jedoch könnten Autofahrer, die unerlaubt einfahren, zu einem besseren Verhalten angeleitet werden. Mehrfachen Wiederholungstätern könne zudem die Einfahrt in die Fußgängerzone verboten werden. Sollten sie trotzdem erneut hieneinfahren, könne ein Zwangsgeld von bis zu 1000 Euro verhängt werden. Seit 2013 wurden 18 solcher Zwangsgeldandrohungen ausgehändigt. Verhängt wurde jedoch keine Einzige. Die verstärkten Kontrollen sollen durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit jährlichen Kosten von 47 000 Euro ermöglicht werden. Wie argumentiert die Verwaltung? Eine Lösung mit Pollern würde zusätzlichen Aufwand mit sich bringen. Mittels einer Fernbedienung können die Poller zwar von jedem Berechtigten abgesenkt werden, das verlange jedoch eine zeitlich intensive Betreuung. Gerade dann, wenn Anwohner ihre Zugangsberechtigung am Wochenende verlieren sollten, könnten sie die Fußgängerzone nicht befahren. Daher sei der "dauerhafte und benutzerfreundliche Zugang für Berechtigte nicht zu ermöglichen". Die Verwaltung weißt auch auf den noch laufenden Beteiligungsprozess des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) hin. Zum jetzigen Zeitpunkt bereits "neue Tatsachen" zu schaffen, werde daher als kontraproduktiv angesehen, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Ergebnis der Kontrollen

2016 wurde an den beiden Eingängen der Fußgängerzone verteilt an vier Tagen durchschnittlich 311 Autos kontrolliert. 22 Prozent davon fuhren ohne Berechtigung in die Fußgängerzone ein. Durch die ohnehin laufenden Kontrollen der Fußgängerzone wurden im vergangenen Jahr 1412 Fahrzeuge erwischt, die unerlaubt in die Fußgängerzone einfuhren. (dba)