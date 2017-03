Funken lodern wieder am Wochenende

Hier ein Überblick über die Veranstaltungen in der Region:

Friedrichshafen – Zahlreiche Funkenfeuer werden am Wochenende wieder in der Region zu sehen sein. Hier eine Zusammenstellung von traditionellen Veranstaltungen, die in Friedrichshafen und Umgebung stattfinden:

Fischbach: Am Sonntag, 5. März findet um 19 Uhr das Funkenabbrennen auf dem Fildenplatz statt. Während am Samstag die ausgedienten Christbäume, die die Funkenfreunde Fischbach gesammelt haben, um den Narrenbaum aufgetürmt werden, gibt es für Helfer und Zuschauer Funkensuppe und Getränke. Ab 14 Uhr stehen nach Angaben der Veranstalter Kaffee, Kuchen und Waffeln bereit. Nachmittags werden die Hexen-Puppen abgeholt, die von Schülern der Tannenhagschule (dieses Jahr nach dem Motto „die Fischerin vom Bodensee“) angefertigt wurden. Die 30. „große“ Funkenhexe wird am Sonntagabend zur Musik der Musikkapelle Fischbach verbrannt.

Kluftern: Am Sonntag um 19 Uhr wird auf dem Funkenplatz Efrizweiler der von der Funkenmannschaft Efrizweiler-Kluftern erbaute Funken angezündet. Bewirtung gibt es durch die Narrenzunft.

Schnetzenhausen: Am Sonntag um 19 Uhr vertreibt die Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen zum 17. Mal den Winter, indem sie einen Funken anzünden. Eine kleine Besetzung der Musikkapelle Schnetzenhausen sorgt für musikalische Untermalung, es gibt Essen und Getränke, heißt es in einer Mitteilung. Das Grundstück mit dem aufgeschichteten Funken befindet sich zwischen Schnetzenhausen und Riedern.

Ettenkirch: Am Sonntag um 19 Uhr findet das Funkenabbrennen der Narrenzunft Ettenkirch auf der Anhöhe Lehorn statt, von der aus das Schussental und der See zu überblicken sind. Untermalt wird das Funkenfeuer durch den Musikverein Ettenkirch, die Narrenzunft bewirtet. Die Funkenmeister haben jedes Jahr ein neues Motto für die Hexen-Puppe auf dem Scheiterhaufen parat.

Lottenweiler: Am Sonntag um 19 Uhr wird der dieses Jahr 70. Funken entzündet. Ab 10 Uhr ist Aufbau, bis dann um 19 Uhr die Funkenbuben unter musikalischer Umrahmung des Musikvereins Ailingen den Funken anzünden.

Meckenbeuren-Liebenau: Bereits am Samstag, 4. März um 19 Uhr lädt die Funkengemeinschaft Liebenau zum Funkenfeuer ein. Seit einigen Jahren können dadurch Familien mit Kindern das Schauspiel länger genießen, ohne an den nächsten Schultag denken zu müssen. Das Abbrennen findet auf dem Funkenplatz (Stiftung Liebenau, unterhalb vom Friedhof) statt. Ab 18 Uhr ist für das leibliche Wohl und Musik gesorgt und um 18.45 Uhr startet der traditionelle Lampionumzug am Feuerwehrhaus.

Meckenbeuren-Brochenzell: Am Sonntag um 19 Uhr veranstaltet auch die Funkengemeinschaft Brochenzell wieder ihr traditionelles Abbrennen.

Meckenbeuren-Gerbertshaus: Am Sonntag um 18 Uhr startet der Lampionumzug am evangelischen Gemeindehaus. Seit 1968 gibt es die Funkengemeinschaft Gerbertshaus-Lochbrücke, die für ein Funkenfeuer am Degelbach sorgt.

Eriskirch: Am "Funken-Samstag" wird – wie seit vergangenem Jahr – um 18.30 Uhr der Funken in Eriskirch auf dem Funkenplatz neben der Schussen angezündet. Nachmittags dürfen sich Schul- und Kindergartenkinder bis 12 Jahren ihre kostenlosen Wurstmarken abholen. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, abends dann die „Funkenfeurige“, eine speziell gewürzte Wurst.

Kressbronn: Am Sonntag wird um 19 Uhr in Kressbronn der Funken abgebrannt. Auf dem Strandbad-Parkplatz geht ab 9 Uhr der Aufbau durch den Narrenverein Griesebigger vonstatten.

Langenargen-Malerecke: Am Samstag um 19 Uhr wird an der Malerecke das Funkenfeuer entzündet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 2016 wurde die Veranstaltung aufgrund des hohen Wasserstandes abgesagt.

Langenargen-Oberdorf: Am Sonntag um 19 Uhr lädt die Feuerwehr hinter dem Sportplatz in Oberdorf zum Funkenfeuer ein.

Oberteuringen-Bitzenhofen: Am Sonntag um 19 Uhr veranstaltet die Narrenzunft Bitzenhofen wieder das Funkenabbrennen an der Weilerstraße in Bitzenhofen. Für Verköstigung auf dem Funkenplatz ist gesorgt.

Oberteuringen-Hefigkofen: Am Sonntag ab 19 Uhr brennt der Funken in Hefigkofen an der Straße nach Bibruck, ab 17 Uhr gibt es Wurst und Getränke. Die Kinder bekommen Funken-Brezeln.