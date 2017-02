Friedrichshafen Für Wertschätzung und eine solide Partnerschaft

Friedrichshafen wählt: Franz Bernhard wünscht sich, dass der vertrauensvolle Dialog zwischen Stadt und Kirche weitergeführt wird.

"Zwischen Stadt und Kirche gibt es gerade in Friedrichshafen viele Berührungspunkte. Deshalb bin ich dankbar für das pflegliche Miteinander und die solide Partnerschaft, die von gegenseitiger Wertschätzung getragen wird." Eine Aussage, die für Franz Bernhard zentrale Bedeutung hat.

Als Stadtrat, Ortschaftsrat und langjähriger Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats von St. Petrus und Paulus ist er mit seinem Heimatort, vor allem auch mit seiner Ettenkircher Kirchengemeinde eng verwurzelt."Es läuft wirklich gut", sagt er mit Blick auf die vorbildlich funktionierende Zusammenarbeit der Kirchengemeinden mit der Stadt – zum Beispiel im Bereich der katholischen Kindergärten, der kirchlichen Jugend- und Seniorenarbeit, im Stadtdiakonat oder in der Obdachlosenherberge im Industrieweg, die ebenfalls von der katholischen Kirche getragen wird.

Einen weiterhin guten und vertrauensvollen Dialog, der gerne auch immer wieder "kritisch hinterfragt" werden dürfe, wünscht sich der Kirchengemeinderat auch vom künftigen Oberbürgermeister. "Und dass er für den Erhalt der Zeppelin-Stiftung kämpft." Dass ohne die finanzielle Unterstützung durch die Stiftung im kirchlichen und karitativen Bereich viele Einschränkungen in Kauf genommen werden müssten, das steht für Bernhard außer Frage. Trotz aller Zufriedenheit sei man natürlich "nicht wunschlos glücklich". Durch die Auflagen des Denkmalschutzes bei Renovierungen kirchlicher Gebäude drohten die Gemeinden zunehmend an ihre finanziellen Grenzen zu stoßen, betont Franz Bernhard. "Zumal, weil diese erhöhten Aufwendungen nicht mehr durch die Stiftung zuschussfähig sind", wie er nicht ganz ohne Sorgenfalten hinzufügt.

Für die vermutlich mittelfristig anstehende städtebauliche Entwicklung der früheren Hofstelle Rueß, einem ehemals landwirtschaftlichen Gelände, das seit einigen Jahren in städtischem Besitz ist und sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche St. Petrus und Paulus befindet, wünscht sich der 44-Jährige eine stimmige Baukultur, die "in Einklang mit den benachbarten denkmalgeschützten Bereichen stehen sollte". "Es wäre schön, wenn hier eine gelungene neue Dorfmitte entstehen könnte – als Treffpunkt von kirchlicher und weltlicher Gemeinde", hofft Franz Bernhard.

Noch 37 Tage

Am 12. März wählt Friedrichshafen den Oberbürgermeister. Wir lassen bis dahin Häfler zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten.

Alle Informationen zur OB-Wahl:www.suedkurier.de/wahl-fn