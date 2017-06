Friedrichshafen Für Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche

Die Wanderausstellung "Frauen der Reformation" ist von Montag, 3. Juli, bis Mittwoch, 12. Juli, in der Schlosskirche und der Nikolauskirche geöffnet. Treibende Kräfte sind aus Häfler Sicht Stephanie Glatthaar als Vorsitzende des Frauenbunds Friedrichshafen-Mitte, die katholische Gemeindereferentin Barbara Kunz und die evangelische Schlosskirchenpfarrerin Rebekka Scheck.

Friedrichshafen (ght) Katharina von Bora ist bekannt. Luthers Ehefrau ist gerade im Jubiläumsjahr der Reformation im Gespräch, über sie gab es auch schon viel zu lesen. Aber andere "Frauen der Reformation"? Über sie weiß man wenig – und das, obwohl sie in ihrer Zeit und darüber hinaus viel bewegt haben. Florentina von Oberweimar setzte sich etwa dafür ein, unmündigen Kindern nicht den Weg ins Kloster aufzuzwingen. Auch Katharina von Schwarzburg zeigte Zivilcourage, trat unter anderem für verfolgte Protestanten ein. Magdalena von Staupitz folgte mit großem Einsatz Luthers Aufruf, sich um die schulische Erziehung von Mädchen zu kümmern.

Ihnen und anderen widmet sich eine Wanderausstellung, die ab 3. Juli in der Schlosskirche und der St.-Nikolaus-Kirche zu sehen ist – dank der Initiative des Katholischen Frauenbunds.

Aber warum machen sich gerade Häfler Katholikinnen für diese Ausstellung stark? "Wir setzen uns für gleichberechtigte Rechte von Frauen in der Kirche ein, wollen auch das Frauendiakonat", betont Stephanie Glatthaar. "Der Mut der Frauen der Reformation ist zu bewundern. Sie haben den Willen zur Reform der Kirche eingefordert und damit entscheidende Entwicklungen angestoßen – 500 Jahre später ist das immer noch unser Thema", ergänzt Barbara Kunz. "Auch in der evangelischen Kirche haben viele Prozesse lange gedauert. Ich als Pfarrerin darf von der Vorarbeit dieser Frauen profitieren", sagt Rebekka Scheck.

Wanderausstellung

