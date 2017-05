Friedrichshafen Fünfte Auflage der Afrika-Tage kommt gut an

Lebensfreude, Spiritualität und der pulsierende Rhythmus des schwarzen Kontinents: Daran durften sich die Besucher erfreuen, die am Wochenende zur mittlerweile fünften Auflage der Afrika-Tage in Friedrichshafen kamen.

Rund um das Haus der kirchlichen Dienste und die canisianischen Gärten wurde gefeiert. Zu den Höhepunkten zählte das Konzert mit "Hif & Zanga" am Samstagabend. Recht gut besucht war auch der Sonntagsgottesdienst im kongolesischen Ritus mit Pfarrer Sebastian Mukoma und den "Friends of Gospel" aus Oberteuringen.

"Klasse", so der erste Eindruck von Dimitrios Sakkoudis und Nadege Jacoulot, die in Kluftern wohnen und zusammen mit ihrem neunjährigen Sohn Athanasios gekommen sind. "Wir haben eher zufällig von der Veranstaltung erfahren", sagt Dimitrios Sakkoudis. "Wir sind offen für andere Kulturen und ganz erstaunt, welche Vielfalt hier angeboten wird." Besonders war das Ehepaar von den humanitären Aktionen angetan, denen die Afrika-Tage wie immer zu Gute kommen. "Uns gefällt vor allem auch das Kinderhilfsprojekt Namibiakids", betont Nadege Jacoulot und fügt hinzu: "Toll, dass Schulen in Südafrika unterstützt und gefördert werden." Einig war sich die Familie auch darin, dass es erst einmal das umfangreiche Rahmenprogramm zu studieren gelte – und dass damit die Wochenendgestaltung gesichert sei.

Vielleicht einen Trommel- oder Tanzworkshop besuchen? Letzteres war für Annalea Schmid ein absolutes Muss. "Ich bin mit Feuer und Flamme bei der Sache und ganz begeistert, wie Lebensfreude und Afrika-Feeling durch diese außergewöhnlichen Bewegungsformen vermittelt werden", sagt die 35-Jährige aus Bermatingen. "So etwas sollte es regelmäßig geben. Ich wäre sicher dabei.

" Zu den Organisatoren gehörten auch das Team des Eine-Welt-Vereins und Schwester Christa-Maria Günther zusammen mit der Eine-Welt-AG der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth. "Macht Spaß", so der Kommentar von Lea Fischer und Leonie Janzin. Die beiden 15-Jährigen engagierten sich bei der Tombola und hatten bei der Ausgabe der Preis alle Hände voll zu tun. "Richtig spannend, zu erleben, was hier so abgeht", befindet die 14-jährige Paula Glaser und erzählt davon, dass ihre Familie während des Festes drei Übernachtungsgäste aufgenommen hat. Paula und ihre gleichaltrige Freundin Vanessa Janosi haben sich mit neuen Kleidern und Hosen eingedeckt. "Schöne Muster. Sehen gut aus und sitzen locker", freuen sie sich und sehen sich weiter an den Basarständen um. "Ein im wahrsten Sinne des Wortes buntes Fest", sagt Ute Lebschi vom Verein Namibiakids zufrieden. "Und viele interessierte, offene Menschen, die daran teilnehmen. Heute wird nicht nur über Afrika geredet."

Rezept für südafrikanisches Gemüse-Curry "Chakalaka"

"Die südafrikanische Küche ist nicht so scharf wie viele glauben, eher etwas süßlich", sagt Thobela Ndywili. Hier ihr Rezept für "Chakalaka" – ein traditionelles, südafrikanisches Gemüse-Curry, das sie während der Afrika-Tage servierte.

Eine in dünne Streifen geschnittene Zwiebel, 125 ml Olivenöl, zwei zerdrückte Knoblauchzehen, (wenn man es schärfer will eine oder mehrere gehackte Chilischoten,) 500 Gramm gewürfelte Karotten, 500 Gramm gehobelten Weißkohl, drei in Streifen geschnittene Paprika (gelb/grün/rot) und Zuckerbohnen nach Bedarf. "Die Farbmischung spielt eine Rolle. Schließlich isst auch das Auge mit", erklärt Thobela Ndywili. Zur Würzung werden ein Esslöffel Cayennepfeffer, ein Esslöffel Curry, Salz und Pfeffer benötigt. Zubereitung: Zunächst die Zwiebeln in der Hälfte des Olivenöls anschwitzen, am besten eignet sich ein Wok. Dann zuerst die Paprikastreifen hinzufügen und ein bis zwei Minuten garen lassen. Danach das restliche Gemüse, die Gewürze und den Rest des Olivenöls hinzugeben. Die Mischung regelmäßig umrühren. Das Gemüse sollte nicht zu weich werden. Entscheidender Tipp der Expertin: Mango-Chutney zum Abschmecken. Am besten etwas stehen lassen, so dass das Gericht seinen Geschmack entfalten kann.

Das Gemüse-Curry kann heiß oder auch kalt – als Salat – gegessen werden. Gut dazu passt unterschiedliches Grillgut oder Maisbrei – herzustellen mit Maismehl und Wasser.