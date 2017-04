Friedrichshafen Füenf im Bahnhof Fischbach: Songs über Neurodermitis statt Liebeslieder

„Boom boom chack, boom boom chack“: Unterhaltsamen und mitreißenden A-cappella-Gesang – dafür sind die Herren von Füenf bekannt. Nun waren sie wieder im Bahnhof Fischbach zu Gast.

Die A-cappella-Gruppe Füenf hat am Freitagabend mit ihrem aktuellen Tourprogramm „5 Engel für Charlie“ im ausverkauften Veranstaltungssaal im Bahnhof Fischbach begeistert. In ihrer mehr als 20-jährigen Geschichte war die Gruppe bereits zum siebten Mal in Fischbach zu Gast.

Mit einem schlichten, aber wunderschön gesungenen „Oh yeah“ beginnen die ganz in weiß gekleideten Herren den stimmungsvollen Abend. Schnell merkt man, dass es nicht immer Instrumente braucht: Die Füenf kommen gänzlich ohne Gitarre, Bass oder Cello aus. Ebenso gute Stimmung wie bei den fünf Herren auf der Bühne herrscht auch im Publikum. So wird jeder im Saal mit den vorgesprochenen Worten „boom boom Chack boom boom“ zusammen mit viel Klatschen schnell ins Programm eingebunden – ja Teil des musikalischen Geschehens.

Bald darauf folgen musikalisch perfekte und vor allem spaßige Songs wie, „Pippi kaka popo“ oder „Ich liebe meinen Thermomix“. Jeweils abwechselnd tritt immer ein anderer an die Position der goldenen Mitte und übernimmt den amüsanten Sprechgesang, während die anderen die Instrumente bilden. Besonders lustig findet das Publikum den Song über Neurodermitis, denn „Liebeslieder gibt es ja schon mehr, als uns lieb ist“. Auch der alte Falco-Klassiker, welcher von den Herren kurz in „Siggi“ umbenannt wurde, animiert jeden bis in die letzte Reihe hinein zum Mitmachen. Kurz vor Ende des ersten Programmteils gibt es auch noch deutsche Schlager, die an „Jenseits von Eden“ oder „Blau blüht der Enzian“ erinnern.

Auch im zweiten Teil gibt es viel amüsiertes Gelächter, und wer sich auf die durchaus hohen Töne der Gesänge einlässt, den beschleicht immer wieder etwas Gänsehaut. Dann gibt es doch noch ein Liebeslied und sogar ein indisches Weihnachtslied, wobei die Füenf – eine etwas andere Boygroup – jeden Ton trifft.

Einer der vielen Höhepunkte des Abends ist beispielsweise das "Sonnenlied", wobei das komplette Publikum durch angezeigten Refrain-Text aufgefordert ist, mitzusingen. Und so singen zum Schluss nicht mehr nur fünf talentierte A-Capella-Sänger, sondern rund 320 Menschen.

Unter riesigem Applaus und lauten zustimmenden Pfiffen aus dem Publikum verabschieden sich die Füenf, denn schon steht Stuttgart, gefolgt von Städten wie Dortmund und Berlin, auf dem Tourprogramm. Und viele hoffen auf einen achten unterhaltsamen A-Cappella-Abend im Bahnhof Fischbach.